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В Волгограде направили восемь резервных автобусов на городской маршрут №2
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде направили восемь резервных автобусов на городской маршрут №2
Сегодня, 10:36ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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