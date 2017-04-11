В Волгограде направили восемь резервных автобусов на городской маршрут №2
Сегодня, 10:36ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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Волгоградский автобусный парк направил восемь резервных «ЛиАЗов» на обслуживание автобусного маршрута №2.
В настоящее время на линии «ВолгоГРЭС - Железнодорожный вокзал» курсируют 24 единицы низкопольного транспорта большой вместительности. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации города.
В мэрии отметили, что муниципальный транспорт в условиях возросшего пассажиропотока работает в штатном режиме. Интервал движения на опорных маршрутах всех направлений в часы пик составляет 2-3 минуты.
В отдельных случаях, когда число пассажиров на отдельных маршрутах возрастает, на линии направляются дополнительные единицы транспорта.
Накануне город получил 30 новых автобусов средней вместительности, которые будут поставлены на наиболее востребованные муниципальные маршруты.
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