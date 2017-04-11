В Волгограде направили восемь резервных автобусов на городской маршрут №2

Волгоградский автобусный парк направил восемь резервных «ЛиАЗов» на обслуживание автобусного маршрута №2.

В настоящее время на линии «ВолгоГРЭС - Железнодорожный вокзал» курсируют 24 единицы низкопольного транспорта большой вместительности. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что муниципальный транспорт в условиях возросшего пассажиропотока работает в штатном режиме. Интервал движения на опорных маршрутах всех направлений в часы пик составляет 2-3 минуты.

В отдельных случаях, когда число пассажиров на отдельных маршрутах возрастает, на линии направляются дополнительные единицы транспорта.