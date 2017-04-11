Строительство рокадной дороги в Волгограде выходит на финишную прямую

Работы на Нулевой Продольной магистрали, которая станет дублером проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда, идут по графику.

Сейчас на строительстве дороги начался новый этап - укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Ход работ проинспектировал глава региона Андрей Бочаров. Подрядчик отчитался о 60% готовности автодороги протяженностью 3,6 километра. К слову, асфальтирование проезжей части - это хотя и сложный, но не самый трудоемкий процесс.

Параллельно с возведением дорожного полотна идут берегоукрепительные работы, вынос и переустройство инженерных коммуникаций. Уже к маю должны быть готовы ливневая канализация и закончена прокладка электрических кабельных линий и тепловых сетей в границах участков от улицы Калинина до речного порта и от моста через Волгу до улицы Химической.

На этих двух стройплощадках задействованы 60 единиц техники и более 150 рабочих. По словам губернатора, рокадная дорога должна быть сдана до декабря этого года. Таким образом, если все будет выполнено в срок, Нулевая Продольная за полгода до начала ЧМ-2018 по футболу позволит значительно разгрузить от автомобилей проспект Ленина в центре Волгограда - в час рокадная дорога сможет пропускать до 1,5 тысяч автомобилей.