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Строительство рокадной дороги в Волгограде выходит на финишную прямую
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Строительство рокадной дороги в Волгограде выходит на финишную прямую
Сегодня, 16:02ГородАвтор: Виталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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