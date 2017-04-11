Новые тарифы и правила использования транспортных карт «Волна»

Как рассказали агентству «НовостиВолгограда.ру» в МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками», сейчас ТК «Волна» можно использовать в качестве электронного кошелька, общегражданского, льготного, студенческого или школьного проездного билета. На сегодняшний день в Волгограде работают 120 точек продажи и пополнения средств на ТК «Волна» и свыше 50 тысяч горожан уже активно пользуются данным инструментом безналичной оплаты.
Бесспорно, удобно, но в процессе использования карты возникает ряд нюансов, с которыми сталкиваются владельцы «Волны». Более того, сейчас столько вносится изменений, что даже сами кондукторы признаются: «Мы еще много не знаем». Поэтому мы обратились за разъяснениями по самым актуальным вопросам к директору МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Алексею Стольнову. Например, при приобретении карт горожане столкнулись с тем, что некоторые пункты продажи, расположенные, например, на станциях скоростного трамвая, функционируют в рабочие часы — с 7-00 до 18-00, и если у гражданина работа завершается в 18-30, то карту уже не пополнить.
- При этом сама сеть продаж транспортной карты «Волна» достаточно большая. Сегодня волгоградцы могут приобрести их не только в киосках «Союзпечать», отделениях Почты России и кассах МУП «Метроэлектротранс», но и в сервисном центре на улице Советской, 7, а также у кондукторов в подвижном составе, - рассказывает Алексей Стольнов. - Сервисный центр открыт для посетителей с 8 до 20 часов. Отмечу, что большинство отделений почты России работает с 8 до 20 часов по будним дням, а также по выходным дням по сокращенному графику. Кассы МУП «МЭТ» открываются в 7-00. Пополнять транспортную карту можно круглосуточно в 47 отделениях Сбербанка по всему городу.
Другой вопрос по ТК «Волна» - каким образом пассажир может воспользоваться скидкой на проезд до 15 рублей? Для этого ему необходимо приобретать новую карту или достаточно пополнить счет своей действующей карты на 1800 рублей? - задают вопросы многие волгоградцы.
- Говоря о снижении стоимости проезда в общественном транспорте до 15 рублей за поездку, необходимо уточнить, что для этого предусмотрен специальный тарифный план – его утвердили накануне депутаты Волгоградской городской Думы, - объясняет директор «Городского центра управления пассажирскими потоками. - На транспортную карту «Волна» записывается пакет 120 предоплаченных поездок, которые приобретаются за 1800 рублей. Пакет поездок расходуется только в течение календарного месяца, и записать поездки на карту можно с 1 по 5 число. Этот пакет позволяет пользоваться всеми видами общественного транспорта, включая дачные маршруты автобусов. Карты со скидкой могут быть не только за 1 800 рублей. Есть карты на 30 поездок и 50 поездок.
Волгоградцы, активно пользующиеся муниципальным общественным транспортом, заинтересовались новой услугой «60 минут», или, как его еще называют, «часовой тариф». Но и при его использовании возникают вопросы: как ведется учет времени поездки? На 58 минуте пассажир еще может зайти в транспорт и ехать дальше 5 минут, или на 60 минуте должен покинуть салон? Необходимо приобрести отдельную транспортную карту или подключить этот тариф на действующую?
- Специальная услуга «60 минут» подключается на общегражданскую карту «Волна», которую пассажир приобрел ранее или только что решил начать ее использование, - поясняет Алексей Стольнов. - Пересесть на другой вид транспорта можно даже спустя 59 минут после момента оплаты: если к валидатору приложить карту с подключенной услугой бесплатной пересадки на 59-й минуте, то с пассажира все равно не спишется больше плата. Поездку можно продолжать сколько угодно времени, никто не обяжет пассажира покинуть автобус или трамвай. Специально сообщать кондуктору об использовании услуги «60 минут» не нужно – после того, как пассажир приложит карту к валидатору, отпечатается чек, где будет указано, что горожанин совершил бесплатную пересадку в течение часа.