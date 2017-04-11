Новые тарифы и правила использования транспортных карт «Волна»

Одним из нововведением вступившей в действие новой комплексной транспортной схемы является оплата проезда транспортными картами «Волна».

Как рассказали агентству «НовостиВолгограда.ру» в МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками», сейчас ТК «Волна» можно использовать в качестве электронного кошелька, общегражданского, льготного, студенческого или школьного проездного билета. На сегодняшний день в Волгограде работают 120 точек продажи и пополнения средств на ТК «Волна» и свыше 50 тысяч горожан уже активно пользуются данным инструментом безналичной оплаты.

Бесспорно, удобно, но в процессе использования карты возникает ряд нюансов, с которыми сталкиваются владельцы «Волны». Более того, сейчас столько вносится изменений, что даже сами кондукторы признаются: «Мы еще много не знаем». Поэтому мы обратились за разъяснениями по самым актуальным вопросам к директору МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Алексею Стольнову. Например, при приобретении карт горожане столкнулись с тем, что некоторые пункты продажи, расположенные, например, на станциях скоростного трамвая, функционируют в рабочие часы — с 7-00 до 18-00, и если у гражданина работа завершается в 18-30, то карту уже не пополнить.

- При этом сама сеть продаж транспортной карты «Волна» достаточно большая. Сегодня волгоградцы могут приобрести их не только в киосках «Союзпечать», отделениях Почты России и кассах МУП «Метроэлектротранс», но и в сервисном центре на улице Советской, 7, а также у кондукторов в подвижном составе, - рассказывает Алексей Стольнов. - Сервисный центр открыт для посетителей с 8 до 20 часов. Отмечу, что большинство отделений почты России работает с 8 до 20 часов по будним дням, а также по выходным дням по сокращенному графику. Кассы МУП «МЭТ» открываются в 7-00. Пополнять транспортную карту можно круглосуточно в 47 отделениях Сбербанка по всему городу.

Другой вопрос по ТК «Волна» - каким образом пассажир может воспользоваться скидкой на проезд до 15 рублей? Для этого ему необходимо приобретать новую карту или достаточно пополнить счет своей действующей карты на 1800 рублей? - задают вопросы многие волгоградцы.

- Говоря о снижении стоимости проезда в общественном транспорте до 15 рублей за поездку, необходимо уточнить, что для этого предусмотрен специальный тарифный план – его утвердили накануне депутаты Волгоградской городской Думы, - объясняет директор «Городского центра управления пассажирскими потоками. - На транспортную карту «Волна» записывается пакет 120 предоплаченных поездок, которые приобретаются за 1800 рублей. Пакет поездок расходуется только в течение календарного месяца, и записать поездки на карту можно с 1 по 5 число. Этот пакет позволяет пользоваться всеми видами общественного транспорта, включая дачные маршруты автобусов. Карты со скидкой могут быть не только за 1 800 рублей. Есть карты на 30 поездок и 50 поездок.

Волгоградцы, активно пользующиеся муниципальным общественным транспортом, заинтересовались новой услугой «60 минут», или, как его еще называют, «часовой тариф». Но и при его использовании возникают вопросы: как ведется учет времени поездки? На 58 минуте пассажир еще может зайти в транспорт и ехать дальше 5 минут, или на 60 минуте должен покинуть салон? Необходимо приобрести отдельную транспортную карту или подключить этот тариф на действующую?