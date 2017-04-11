На конкурсе «Солдат» выберут лучший военно-патриотический клуб области

Команда-победитель примет участие в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Торжественное открытие областного конкурса прошло сегодня на главной высоте России - Мамаевом кургане. Участники и гости мероприятия почтили память павших защитников Сталинграда минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

В течении трех дней 16 команд из различных районов области пройдут конкурсные испытания. Ребятам предстоят соревнования по стрельбе, санитарной и строевой подготовке, сборке-разборке автомата, сообщает пресс-служба областной администрации. Также в программе конкурса - марш-бросок по пересеченной местности, викторина на знание важных исторических дат, турнире по пейнтболу.