300 молодых саженцев украсили «Аллею России»

Сегодня у подножия Мамаева Кургана высадили более 300 деревьев и кустарников. Специалисты отдали предпочтение черемухе, березе, рябине, лиственнице, сосне, калине, кленам и липам. По мнению растениеводов, именно эти сорта хорошо адаптированы к сложным климатическим условиям нашего региона.

Все саженцы относятся к так называемым крупномерам — у них хорошо развита крона и корневая система. Деревья опускают в подготовленную лунку вместе с комом земли, засыпают и подвязывают. На сегодняшний день этот метод считается одним из самых современных, к тому же он позволяет быстро озеленить участок любой площади.

- Нам не надо ждать, пока зеленые насаждения вырастут, окрепнут, - заявил корреспонденту агентству «НовостиВолгограда.ру» заместитель директора по науке ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»Александр Руднев. - Но чтобы дерево адаптировалось, необходим должный уход.

Александр Руднев, заместитель директора по науке ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН» Фото: Герасимов Руслан, novostivolgograda.ru

Минеральное питание для растений уже заготовлено, обильный полив обеспечит водопровод, который протянулся по всей длине «Аллеи России».

Реконструкция меомриального парка у подножия Мамаева Кургана выходит на финишную прямую. Ранее рабочие обустроили дорожки: уложили бордюры и тротуарную плитку. В скором времени здесь появится удобная садовая мебель, современные светильники, велодорожки. Вход в аллею украсит памятный знак — Сталинградский тополь. Церемония открытия «Аллеи России» состоится в День Победы.

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