Юные волгоградцы отдохнут в оздоровительном центре «Орлёнок»
Вчера, 08:45ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: http://34.mchs.gov.ru
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Помимо традиционных профильных смен, длительностью 21 день, здесь планируется организовать и палаточные смены по 7 дней. За лето здесь отдохнут 2,5 тысячи юных волгоградцев.
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда, лагерь «Орленок» уже получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.
К проведению школьных летних каникул здесь практически все готово. Выполнены необходимые ремонтные работы, закуплено оборудование, получены санитарные заключения и разработаны техрегламенты пожарной безопасности.
В течение всего летнего периода в лагере будут работать 27 кружков и спортивных секций.
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