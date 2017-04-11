Юные волгоградцы отдохнут в оздоровительном центре «Орлёнок»

Помимо традиционных профильных смен, длительностью 21 день, здесь планируется организовать и палаточные смены по 7 дней. За лето здесь отдохнут 2,5 тысячи юных волгоградцев.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда, лагерь «Орленок» уже получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.

К проведению школьных летних каникул здесь практически все готово. Выполнены необходимые ремонтные работы, закуплено оборудование, получены санитарные заключения и разработаны техрегламенты пожарной безопасности.