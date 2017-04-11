Волгоградцев знакомят с новой транспортной схемой с помощью листовок

Листовки с информацией о маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусах раздают на остановках общественного транспорта.

За три дня волгоградцам уже раздали более 20 тысяч таких информационных материалов, сообщает пресс-служба мэрии города. Кроме этого, пассажирам, лишенным привычных маршрутных такси, помогают проложить оптимальный маршрут от дома до нужного им пункта назначения. Такое информирование горожан на остановках продолжится и с ближайшие дни, сообщили в мэрии.