Волгоградцев знакомят с новой транспортной схемой с помощью листовок

За три дня волгоградцам уже раздали более 20 тысяч таких информационных материалов, сообщает пресс-служба мэрии города. Кроме этого, пассажирам, лишенным привычных маршрутных такси, помогают проложить оптимальный маршрут от дома до нужного им пункта назначения. Такое информирование горожан на остановках продолжится и с ближайшие дни, сообщили в мэрии.
Напомним, что в первые дни введения новой транспортной схемы многочисленные жалобы горожан были вызваны именно недостатком информации о том, какие автобусы заменят ликвидируемые маршрутки. Также на некоторых направлениях остро не хватало транспортных единиц, и власти города в экстренном порядке выводили дополнительные машины на линии. Сегодня мэрия распространила сообщение о поступлении дополнительной партии из 30 автобусов, которые будут обслуживать самые популярные муниципальные маршруты.