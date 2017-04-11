В Волгограде начали ремонтировать проезд Дорожников

Комплексные работы по восстановлению дорожного полотна запланированы на всем протяжении проезда от улицы Краснополянской до улицы Землячки.

На этом отрезке предстоит отфрезеровать старое асфальтовое покрытие на площади более 2-х тысяч кв. метров, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и уложить верхний слой покрытия площадью почти 27 тысяч кв. метров, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда.

Кроме того, здесь запланировано перепрофилирование обочин для того, чтобы обеспечить водоотведение с проезжей части: проезд Дорожников отличается сложным рельефом и из-за скапливающиейся воды ранее на дороге нередко образовывались провалы.