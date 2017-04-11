В Волгограде начали ремонтировать проезд Дорожников
Сегодня, 14:31ГородАвтор: Светлана АлекбароваФото: strichka.com
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Комплексные работы по восстановлению дорожного полотна запланированы на всем протяжении проезда от улицы Краснополянской до улицы Землячки.
На этом отрезке предстоит отфрезеровать старое асфальтовое покрытие на площади более 2-х тысяч кв. метров, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и уложить верхний слой покрытия площадью почти 27 тысяч кв. метров, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда.
Кроме того, здесь запланировано перепрофилирование обочин для того, чтобы обеспечить водоотведение с проезжей части: проезд Дорожников отличается сложным рельефом и из-за скапливающиейся воды ранее на дороге нередко образовывались провалы.
В мэрии также добавили, что из-за ремонтных работ движение транспорта по проезду Дорожников будет ограничено, поэтому автомобилистам следует учитывать это при планировании своих поездок.
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