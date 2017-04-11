На волгоградской Аллее России высадят 300 молодых саженцев

До 9 мая должно завершиться обустройство Аллеи России в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. В настоящее время работы здесь вышли на завершающий этап, идет уклада тротуарной плитки на пешеходной дорожке.

Согласно проектной документации, цвет плитки – красный, кроме яркого цветового решения, тротуарная плитка укладывается с особым геометрическим рисунком.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда, основные земляные работы по обустройству Аллеи уже завершены. Одновременно с пешеходной дорожкой рабочие приступили к укладке рулонного газона. Финалом всех работ по благоустройству станет высадка 300 деревьев и кустарников.

- Рабочим необходимо уложить 1, 5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и 11 тысяч квадратных метров газона, - пояснил заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров. - Тротуарное покрытие пешеходных дорожек будет различаться по цвету и рисунку. Для мощения Аллеи России выбрана тротуарная плитка высокого качества с оригинальной геометрией укладки. В работе задействовано порядка 40 специалистов и 9-10 единиц техники.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Деревья начнут высаживать уже на следующей неделе. Агрономы подобрали породы деревьев, подходящие нашему климату – это рябина, черемуха, клен, лиственница, сосны и ели.