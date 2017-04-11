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На волгоградской Аллее России высадят 300 молодых саженцев
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Dsc 0560
На волгоградской Аллее России высадят 300 молодых саженцев
Вчера, 07:01ГородАвтор: Сергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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