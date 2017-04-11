На Волгоград движется дождь со снегом

Уже нынешней ночью синоптики обещают заморозки, а в субботу днем дождь и холодный порывистый ветер.

Завтрашний день обещает стать самым холодным на нынешней неделе. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском центре по гидрометеорологии, сегодня ночью столбик термометра покажет 0ºС , а в отдельных районах ожидаются даже заморозки. Днем, конечно, потеплеет, но выше +8ºС столбик термометра вряд ли поднимется.