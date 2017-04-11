На Волгоград движется дождь со снегом

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Уже нынешней ночью синоптики обещают заморозки, а в субботу днем дождь и холодный порывистый ветер.
Завтрашний день обещает стать самым холодным на нынешней неделе. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградском центре по гидрометеорологии, сегодня ночью столбик термометра покажет 0ºС , а в отдельных районах ожидаются даже заморозки. Днем, конечно, потеплеет, но выше +8ºС столбик термометра вряд ли поднимется.
Чуть теплее будет в субботу, 22 апреля. Дневная температура в Волгограде составит +9...+11ºС, а по области возможно повышение до +15ºС. Зато добавится порывистый юго-восточный ветер и дожди с грозами. В воскресенье днем преимущественно без осадков и до +14ºС.
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