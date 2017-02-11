В Волжском до лета приведут в порядок установленные с нарушениями пандусы

В Волжском начались работы по устранению нарушений, допущенных при установке уличных пандусов в рамках реализации программы «Доступная среда» в конце прошлого года.

Работники комитета благоустройства и дорожного хозяйства, в первую очередь, стали приводить в порядок пандусы на пешеходном переходе возле ЦУМа.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского, на «островке» безопасности коммунальщики демонтировали часть бордюрного камня и сделали плавное понижение асфальтового покрытия до уровня проезжей части. Теперь здесь волжанам с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками будут удобно передвигаться.

Теперь так выглядит пандус на островке безопасности в центре Волжского. Фото: Пресс-служба администрации города Волжского, admvol.ru

Для координации усилий совместно с городской общественностью, представителями организаций инвалидов Волжского в ближайшее время чиновники планируют повторно обследовать все пандусы, установленные в конце прошлого года.

Работы по приведению в порядок уличных пандусов планируется завершить до 1 июня этого года, отметили в администрации Волжского.

Проведенная в феврале служебная проверка показала, что при установке пандусов в конце прошлого года не были согласованы места размещения с общественными организациями. Во-вторых, пандусы с поручнями были установлены с выездом прямо на проезжую часть. А в районе пешеходных переходов они смонтированы из металлоконструкций с поднятыми вверх краями, выступающими на дорогу. Одни виновные в этих нарушениях были уволены, другие получили выговоры.

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