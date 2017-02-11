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В Волжском до лета приведут в порядок установленные с нарушениями пандусы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волжском до лета приведут в порядок установленные с нарушениями пандусы
19 апреля, 08:15ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского/ admvol.ru
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