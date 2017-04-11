В Волгограде увеличили количество автобусов на самых загруженных линиях

В Волгограде постоянный контроль за работой общественного транспорта в режиме реального времени позволяет оперативно реагировать на замечания и пожелания горожан.

Прислушавшись к мнению волгоградцев, городские власти приняли решение усилить три наиболее востребованных автобусных направления, направив дополнительные машины.

«Муниципальный маршрут №2, соединяющий Кировский и Центральный районы, сейчас обслуживают 24 автобуса. По направлению №77 сейчас следуют 40 единиц вместительного транспорта, количество автобусов на маршруте №6 увеличено до 12 единиц», – сообщил сегодня председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов.

По его словам, сегодня горожан перевозят порядка 300 трамваев и троллейбусов, а также свыше 250 автобусов большой вместительности на 15 опорных маршрутах.