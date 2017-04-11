Среди волгоградских школьников проведут православную олимпиаду

По информации Волгоградской епархии, Олимпиада пройдет на самых разных площадках: в Казанском кафедральном соборе, храме Всех Святых на Мамаевом кургане, музее-заповеднике «Сталинградская битва», Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, Волгоградском филиале Российского экономического университета им. Плеханова и др.
Программа олимпиады «Наше наследие» очень насыщенна. В ее рамках ребята будут готовить и письменные работы по православной тематике, участвовать в церковных службах и в спортивных соревнованиях.
Особое место в олимпиаде отведено благотворительной акции. Ребята собственноручно подготовят самодельные пасхальные коробки, которые затем социальный отдел Волгоградской епархии, наполнив конфетами и подписав праздничные открытки, передаст одиноким пожилым людям, в Волгоградский областной клинический хоспис, в приюты для детей и подростков.