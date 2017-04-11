Среди волгоградских школьников проведут православную олимпиаду

В Волгограде, с 21 по 23 апреля, школьники примут участие в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», тема которой - основы православной культуры.

По информации Волгоградской епархии, Олимпиада пройдет на самых разных площадках: в Казанском кафедральном соборе, храме Всех Святых на Мамаевом кургане, музее-заповеднике «Сталинградская битва», Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, Волгоградском филиале Российского экономического университета им. Плеханова и др.

Программа олимпиады «Наше наследие» очень насыщенна. В ее рамках ребята будут готовить и письменные работы по православной тематике, участвовать в церковных службах и в спортивных соревнованиях.