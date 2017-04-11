С 20 апреля проезд по карте «Волна» в Волгограде подешевеет до 15 рублей

Такое решение приняли депутаты городской думы на своем сегодняшнем заседании. Действовать новшество будет в случае, если на транспортной карте предоплачены 50 или 120 поездок.

Волгоградцы, которые внесут на карту «Волна» 750 рублей, смогут совершить по ней 50 поездок в городском общественном транспорте - автобусе, троллейбусе или трамвае. Если же на карту вносится 1 800 рублей, то количество поездок увеличивается до 120. Таким образом, одна поездка в этих случаях будет обходиться в 15 рублей. Сейчас, напомним, проезд в автобусе стоит 20 рублей, в электротранспорте - 25, по транспортной карте соответственно - 18 и 23 рубля. Кроме того, предусматривается введение часового безлимитного тарифа, который позволит за 30 рублей пересаживаться на любой вид транспорта в течении 1 часа.

Данный проект был разработан буквально на днях - после того, как с улиц города исчезли почти 500 маршруток и волгоградцы стали выражать свое недовольство такой оптимизацией транспортной системы. На встрече с предпринимательским сообществом, которая состоялась в минувший понедельник, губернатор Андрей Бочаров особо остановился на этой проблеме и поставил задачу расширить линейку тарифов на проезд в общественном транспорте.

Споров и разногласий предложение об удешевлении стоимости проезда по транспортной карте у народных избранников не вызвал. 17 апреля на заседании фракции «Единой России», объединяющей подавляющее большинство депутатов гордумы - 33 из 48-ми - это решение поддержали. Сегодня его приняли и остальные их коллеги - 35 депутатов проголосовали «за», 1 - воздержался.

Впрочем, депутаты все же обратили внимание чиновников волгоградской мэрии на необходимость предусмотреть форс-мажорные ситуации, чтобы пассажиры имели возможность дальнейшего проезда по выбранному маршруту, например, в случае поломки автобуса или валидатора. В свою очередь, представитель мэрии заверила народных избранников, что перевозчикам уже даны соответствующие указания. До конца текущего месяца все эти вопросы должны быть оформлены документально.