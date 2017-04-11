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С 20 апреля проезд по карте «Волна» в Волгограде подешевеет до 15 рублей
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Dsc 2145
С 20 апреля проезд по карте «Волна» в Волгограде подешевеет до 15 рублей
19 апреля, 11:36ГородАвтор: Светлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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