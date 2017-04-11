Полицейские опровергли проведение рейда по маршрутчикам-нелегалам

Ситуация с маршрутками на волгоградских дорогах, а точнее с их отсутствием на большинстве привычных для горожан направлений, сегодня самая животрепещущая тема для протяженного города-миллионника.

Утром 19 апреля в одной из соцсетей появился пост о якобы начавшемся «карательном» рейде ГИБДД на юге Волгограда, где, кстати, новая транспортная схема наиболее уязвима и имеет больше всего «дырок».

Тему тут же подхватили несколько электронных СМИ, сообщивших об охоте за маршрутчиками-нелегалами на ул. Кирова. Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в данный момент в Кировском районе Волгограда автоинспекторы действительно проводят рейд, но он не имеет к маршруткам никакого отношения.

Профилактическая акция называется «Пешеход» и направлена на выявление водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам на «зебре», а также волгоградцам, перебегающим дорогу в неустановленном месте.