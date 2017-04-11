КСП Волгограда помогла сэкономить городскому бюджету более 7 млн рублей
19 апреля, 16:48ГородАвтор: Светлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Отчет руководителя контрольно-счетной палаты о работе в прошлом году сегодня приняли к сведению депутаты Волгоградской городской Думы.
Как сообщил народным избранникам глава КСП Владимир Гордин, в 2016 году было проведено 360 мероприятий внешнего финансового контроля. Более 340 предложений КСП были приняты структурными подразделениями мэрии и гордумы, многие - еще на стадии подготовки решений. Благодаря аудиторам палаты в бюджет Волгограда было возмещено более 54 млн рублей, а экономия бюджетных средств превысила 7 млн рублей.
По мнению Владимира Гордина, свои функции КСП в 2016 году выполнила в полном объеме. У депутатов отчет особых вопросв не вызвал, они приняли его к сведению.
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