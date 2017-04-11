КСП Волгограда помогла сэкономить городскому бюджету более 7 млн рублей

Отчет руководителя контрольно-счетной палаты о работе в прошлом году сегодня приняли к сведению депутаты Волгоградской городской Думы.

Как сообщил народным избранникам глава КСП Владимир Гордин, в 2016 году было проведено 360 мероприятий внешнего финансового контроля. Более 340 предложений КСП были приняты структурными подразделениями мэрии и гордумы, многие - еще на стадии подготовки решений. Благодаря аудиторам палаты в бюджет Волгограда было возмещено более 54 млн рублей, а экономия бюджетных средств превысила 7 млн рублей.