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Депутаты гордумы Волгограда согласились на ликвидацию Ворошиловского рынка
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Депутаты гордумы Волгограда согласились на ликвидацию Ворошиловского рынка
19 апреля, 13:23ГородАвтор: Светлана АлекбароваФото: Яндекс. Карты
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