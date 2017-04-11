Депутаты гордумы Волгограда согласились на ликвидацию Ворошиловского рынка

На своем сегодняшнем заседании народные избранники проголосовали за дачу согласия на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Рынок оптово-розничной торговли», больше известного как Ворошиловский рынок.

Использование муниципального имущественного комплекса рынка признано неэффективным - в 2016 году прибыль предприятия, перечисленная в городской бюджет, составила всего 179 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к проекту решения.

К тому же, как считают в департаменте муниципального имущества мэрии Волгограда, здание рынка, которому уже около полувека, давно нуждается в реконструкции, а собственных денег у предприятия на это нет. Требуется инвестор и иных путей привлечь его, кроме как ликвидировать МУП, в мэрии не видят.

Особых возражений это решений у депутатов не вызвало. Только один из них - Дмитрий Крылов - попытался уговорить коллег отложить это решение.

- Не нужно спешить, давайте отправим запрос в прокуратуру на предмет коррупционной составляющей. Аптеки вот муниципальные все передали и кто от этого выиграл? Никто из рядовых жителей Волгограда, - призывал депутатов Крылов.

Однако его мнение осталось единичным. Остальные депутаты проект решения о ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли» поддержали.

Что появится на месте хорошо известного Ворошиловского рынка - пока точно неизвестно. Говорят и о жилом комплексе, и о спортивном клубе, называются и другие варианты. Территория в центре города более чем привлекательна и желающих освоить ее, думается, будет немало.