Автобусный маршрут №95 продлили на несколько километров

С сегодняшнего дня автобусы этого маршрута доезжают до остановки «ВолгоГРЭС» в Кировском районе.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, именно так прореагировали власти города-героя в ответ на многочисленные запросы горожан, поступившие по телефону «горячей линии».

Автобусы 95-го маршрута, которые соединяют 6 городских районов, ранее курсировали от пос. ГЭС Тракторозаводского района до остановки «Ул. Тополевая», что в Кировском районе. С 19 апреля линия дополнилась остановками «Библиотечная», «Гимназия №9», «Хлебозавод №3» и «ВолгоГРЭС». Автобусы следуют по ул. Тополевой, ул. Писемского, пер. Печатному и ул. Шумилова.