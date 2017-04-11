Власти Волгограда пытаются не допустить транспортный коллапс

На городские автобусные маршруты выведены дополнительные единицы транспорта

Такие меры в срочном порядке пришлось принимать властям после того, как с улиц Волгограда исчезли 500 маршруток, несколько автобусных и троллейбусных маршрутов. В понедельник - первый рабочий день после вступления в силу новой транспортной схемы - такая «оптимизация», как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», вызвала настоящий транспортный коллапс в южных районах Волгограда - Красноармейском и Кировском. Люди не могли вовремя уехать на работу в центр, толпы людей собирались на остановках, а оставшиеся еще маршрутки были набиты битком.