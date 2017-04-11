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В Волгограде маршрутки могут «воскреснуть» в виде заказных перевозок
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде маршрутки могут «воскреснуть» в виде заказных перевозок
18 апреля, 10:49ГородАвтор: Виталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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