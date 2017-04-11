В Волгограде маршрутки могут «воскреснуть» в виде заказных перевозок

Оптимизация транспортной схемы в городе-герое, первый этап которой стартовал накануне, обернулась настоящей головной болью для тысяч пассажиров, привыкших к маршруткам.

Им теперь приходится осваивать новое для себя занятие – транспортную логистику и подробное изучение схем движения общественного транспорта. И если для одних волгоградцев отмена с 15 апреля многих маршруток сделала поездку на работу дольше и дороже, то для других оптимизация может стать причиной безработицы или же потери бизнеса.

Предприятие «Техноавто» около 15 лет занимало ключевое место в системе транспортного обеспечения протяженного города-миллионника. Теперь же, как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» директор предприятия Ольга Бужак, власти региона предложили «Техноавто» «заткнуть дыры» в транспортной схеме и взять себе заведомо убыточные направления. Например, говорит Ольга Бужак, ей поступило предложение видоизменить маршрут № 1С: существенно сократить его и сделать с одной стороны конечной остановкой завод «Химпром», куда сегодня из-за закрытия производства уже никто не ездит. В продолжение темы финансовой выгоды от перевозок, Ольга Бужак на полном серьезе заявила: если нам сделают такие же дотации как ООО «Волгоградский автобусный парк», когда за выход на линию один автобус получает около 6 тыс. рулей в день, мы готовы возить пассажиров бесплатно.

С 15 апреля ООО «Техноавто» лишилось трех основных маршрутов - №№1с, 2с и 96. С 1-го мая эта же участь постигнет и два оставшихся – №8с и №4к. То, что рушится ее бизнес - только вершина айсберга, говорит Ольга Бужак. Самое обидное, что заложниками ситуации стали более сотни водителей, механиков и даже медики, ведь предприятие содержало свой медицинский кабинет, где осмотр проходили все, кто выезжал на линию.

Но отчаиваться и сидеть сложа руки Бужак и другие перевозчики не собираются. Во-первых, еще не проиграны суды, куда перевозчики обратились за защитой своих прав, получив поддержку в лице Волгоградского УФАС.

Кроме того, в данный момент владельцы ныне аннулированных маршрутных карт прорабатывают различные легальные схемы возвращения на линии. Одна из них – это заказные перевозки, когда «ГАЗель» ставят для перемещения из пункта А в пункт Б по заказу того или иного предприятия с возможностью перевозки неустановленного круга лиц. Для этого, рассказала Ольга Бужак, необходимо собрать расширенный пакет документов, но в целом схема рабочая и законная. Именно по ней сейчас перевозят пассажиров маршрутные такси, следующие в районы области, которых власти пытались «выдавить» с рынка межмуниципальных перевозок.