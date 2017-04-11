Перевозчики Волгограда готовят пояснительное письмо в Приемную Президента

Огромный объем корреспонденции, который накануне был доставлен из Приемной Президента в Волгоград, в части содержания оказался гораздо скромнее.

В частности, проблеме сокращения в Волгограде числа маршруток посвящено всего лишь несколько абзацев, уместившихся на двух страницах. Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» Алексей Ульянов, в этих ответах перевозчики сразу узнали тезисы и аргументы, которые использует для отстаивания своих позиций мэрия Волгограда. А это, подчеркнул Ульянов, говорит лишь об одном – при написании ответа в Приемной Президента за основу были взяты сопроводительные письма от городской администрации, которые мэрия направила на ул. Ильинку, 23/16 для защиты своих позиций.

Общественный активист предположил, что начальника департамента по обеспечению деятельности Приемной Президента РФ по приему граждан г-на А. Козыренко, чья подпись стоит под ответом на обращения, сопроводительные письма от мэрии Волгограда попросту могли ввести в заблуждение.

Поэтому в настоящее время перевозчики готовят коллективное пояснительное письмо в Приемную Президента, где постараются еще раз аргументировано изложить ситуацию, сложившуюся при реорганизации транспортной схемы Волгограда. В частности, опровергнуть утверждение, что «ГАЗели» и микроавтобусы дублируют маршруты муниципальных предприятий и снижают их пассажиропоток. И указать на особые привилегии, которые получил крупный частный перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк», который как раз и составляет основную конкуренцию муниципальным автобусам.

Пояснительное письмо с подписями перевозчиков будет составлено и отправлено уже в ближайшие несколько дней, резюмировал Алексей Ульянов.

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