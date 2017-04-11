Из центра Волжского исчез баннер, объединявший горожан

Конструкция, украшенная гербом города и слоганом «Волжский - это мы», теперь уже не возвышается на площади Ленина. Место для него власти города намерены подобрать с учетом мнения горожан.

Много лет баннер возвышался над трибуной в центре Волжского. В разные годы его украшали разные надписи: поздравления с Новым годом, Первомаем, Днем победы. Патриотический девиз «Волжский - город моей судьбы», который впервые прозвучал еще в 1994 году, три года назад сменил современный «Город ярких идей, город ярких людей». Но два года назад это место занял более патриотический и даже объединяющий слоган - «Волжский - это мы!».

Трибуну, с которой несколько десятилетий руководители Волжского приветствовали участников демонстраций, в конце прошлого года решили демонтировать - ввиду ее аварийного состояния. Противоречивых мнений по этому поводу было немало: для старшего поколения трибуна олицетворяла целую эпоху, для молодежи была местом посиделок и отрабатывания навыков экстремального катания на скейтах и велосипедах.

В середине декабря 2016 года территорию возле трибуны огородили забором, трибуну разобрали полностью, а теперь дошла очередь и до баннера. Вместо него планируется разместить огромный светодиодный экран размером 26 на 2,3 метра.