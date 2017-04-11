Из центра Волжского исчез баннер, объединявший горожан

Много лет баннер возвышался над трибуной в центре Волжского. В разные годы его украшали разные надписи: поздравления с Новым годом, Первомаем, Днем победы. Патриотический девиз «Волжский - город моей судьбы», который впервые прозвучал еще в 1994 году, три года назад сменил современный «Город ярких идей, город ярких людей». Но два года назад это место занял более патриотический и даже объединяющий слоган - «Волжский - это мы!».
Трибуну, с которой несколько десятилетий руководители Волжского приветствовали участников демонстраций, в конце прошлого года решили демонтировать - ввиду ее аварийного состояния. Противоречивых мнений по этому поводу было немало: для старшего поколения трибуна олицетворяла целую эпоху, для молодежи была местом посиделок и отрабатывания навыков экстремального катания на скейтах и велосипедах.
В середине декабря 2016 года территорию возле трибуны огородили забором, трибуну разобрали полностью, а теперь дошла очередь и до баннера. Вместо него планируется разместить огромный светодиодный экран размером 26 на 2,3 метра.
Новое место для баннера, ставшего уже привычным атрибутом городского пейзажа, власти предлагают выбрать самим горожанам. На сайте «Открытый Волжский» идет голосование, в ходе которого жители высказываются за предложенные властями варианты - установить конструкцию на въезде в город, пересечении улиц Карбышева и Энгельса, или перекрестке Александрова и Мира. А также предлагают собственные - например, украсить этим баннером территорию у строящегося моста через Ахтубу.