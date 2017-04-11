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Из центра Волжского исчез баннер, объединявший горожан
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Из центра Волжского исчез баннер, объединявший горожан
18 апреля, 07:32ГородАвтор: Светлана АлекбароваФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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