Гордума Волгограда намерена удешевить проезд в общественном транспорте

Депутаты предлагают установить стоимость поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе на уровне 15 рублей по карте «Волна», если с ее помощью предоплачены 50 или 120 поездок. Соответствующий проект решения городская Дума намерена принять на заседании 19 апреля.

Документ был разработан после встречи губернатора Андрея Бочарова с предпринимательским сообществом, которая прошла накануне в Волгограде. На ней глава региона поставил задачу расширить линейку тарифов на проезд в общественном транспорте.

Введение новых пакетов услуг на базе транспортной карты «Волна» стало основным вопросом, рассмотренным на заседании фракции депутатами-единороссами Волгоградской гордумы, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе представительного органа.

Стоимость предоплаченного пакета на 50 поездок по транспортной карте предполагается установить в размере 750 рублей, на 120 поездок - 1800 рублей. То есть одна поездка в этом случае будет обходиться в 15 рублей. Предлагается еще ввести т.н. пересадочный тариф - 30 рублей, который позволяет совершать сколько угодно пересадок в течение часа.

Данный проект решения депутаты фракции «Единая Россия» гордумы поддержали. Рассмотрен он будет уже завтра, на очередном заседании представительного органа. Учитывая, что 35 единороссов составляют подавляющее большинство депутатов гордумы, то сомнений в исходе голосования практически нет.