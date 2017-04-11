Шахматы для снайпера

С 5 по 8 мая в Волгоградской области в шестой раз пройдет открытое первенство России по высокоточной стрельбе F - класс. Более тридцати стрелков из разных регионов России соберутся на полигоне «Прудбой», чтобы посоревноваться в стрельбе на дистанциях от 700 до 1000 метров.

Что должен знать и уметь стрелок, чтобы с дальнего расстояния попасть в яблочко? Почему F – класс сравнивают с игрой шахматы? На эти и другие вопросы ответил организатор соревнований - вице-президент Российской Федерации снайпинга Вадим Раевский.

Вадим Раевский, родился в Ростове - на - Дону, живет в Волгограде, по профессии инженер-вычислитель (имеет два высших математических образования). Занимается стрельбой с 10 лет (посещал спортивные секции). Служил в рядах Советской Армии. Работает оружейным мастером, увлекается охотой. В 2012 году первым в России организовал соревнования по высокоточной стрельбе F – класс. Вице-президент Российской Федерации снайпинга. Чемпион России в F-классе.

Вадим Раевский, вице-президент Российской Федерации снайпинга

- Что такое стрельба F-класс и кто был ее основателем?

- Отцом-основателем F-класса был канадский энтузиаст стрелкового спорта Джордж Фэркьюэрсон. В 90-х годах прошлого века F-класс стал официальным видом спорта в Канаде и в 2002-м году в Оттаве был проведен первый чемпионат мира. В России никто до меня соревнований в стрельбе F–класс не проводил. В 2012 году на первые соревнования мы собрали почти 30 человек. Люди приехали даже с Дальнего Востока, Камчатки, Сибири и Урала. Желающих участвовать много, но возможности полигона «Прудбой» ограничены. На огневом рубеже я могу разместить не более 20 человек.

Фото: архив Федерации высокоточной стрельбы, moslenta.ru

- Какие разновидности высокоточной стрельбы популярны в России?

- Большую популярность приобрел варминтинг – стрельба по вредителям с дальнего и сверхдальнего расстояния. История этой спортивной охоты весьма любопытна. Варминтинг - происходит от английского «vermin», или «varmint», что означает «вредитель». Зародился варминтинг в 30-ых годах прошлого века, благодаря «стараниям» американских фермеров, которые могли, выйдя на крыльцо своего дома, выстрелить по надоевшему им грызуну из нарезного оружия с внушительной оптикой. Борьба с луговыми собачками со временем превратилась в увлечение. Фермеры собирались по вечерам на веранде, соревновались в дальности и точности стрельбы и заодно уничтожали грызунов, съедавших посевы. В России соревнования проводятся в основном на территории соседней Ростовской области. Мишенью для стрелков служит сурок-байбак. Мы пытались проводить соревнования в Волгоградской области в Нехаевском районе, но зверя там во много раз меньше, чем в Ростовской области.

Фото: архив Федерации высокоточной стрельбы, moslenta.ru

- Лежа на одном месте, охотники часами караулят сурка? А если он не появится?

- Появится. В Ростовской области сурков много.

- Ваш личный рекорд в варминтинге?

- Я попал в зверя с дистанции 1503 метра. Существует виртуальный «клуб тысячников». В него входят те, кто добыл сурка на дистанции больше 1000 метров. У меня четвертый результат. На первом месте Владимир Гребенюк из Москвы. Он поразил цель на расстоянии 1 860 м.

Фото: архив Федерации высокоточной стрельбы, moslenta.ru

- Как с такого сверхдальнего расстояния произвести правильный выстрел?

- Кроме знания баллистики, нужно знать, как бороться с ветром или, наоборот, как угодить ему – подладиться под его крайне непостоянный характер. Всё, что может противопоставить ветру стрелок - это свой опыт и качественную, очень точно стреляющую винтовку. Если ветер дует со скоростью 1 м/с, то он слегка пошевелит волосы на вашей голове. На расстоянии 1 км пуля даст погрешность в 1 метр. Если ты ошибся в определении ветра на 0,5 метра, то у тебя и промах будет полметра. А попасть надо в размер спичечного коробка. При определении ветра мы пользуемся специальными метеостанциями. Есть специальная баллистическая программа, которая называется «баллистический калькулятор». В соответствии с этой программой я вношу необходимые поправки на прицел и стреляю. Большую роль играет «железо». Оружие должно быть правильно настроено. Чем выше результат ты хочешь получить, тем больше денег тебе придется вкладывать в это увлечение.

- А что такое бенчрест?

- Бенчрест - это стрельба на кучность на дистанции 100 и 200 метров. Основная цель - уложить все пять выстрелов в одну точку. Надо постараться, что бы группа пробоин выглядела, как одна. Это высший пилотаж снайпинга, как «Формула-1» в автогонках. Все новые технологии, которые появляются в оружии, применяются в бенчресте. Понятно, что народ бьется за любое преимущество по «железу».

Фото: архив Федерации высокоточной стрельбы, moslenta.ru

- И наконец, F-класс. Чем он отличается от других видов высокоточной стрельбы?

- F-класс – это стрельба по неподвижной мишени, но на очень большие расстояния, в классическом варианте на 800, 900, 1000 ярдов (730, 820, 914 м). Каждое попадание в мишень стрелку демонстрируют с помощью специальных маркеров, видимых в прицел на этих дистанциях. В блиндаже сидит человек, который обслуживает мишень. По мишени стреляют два соперника. Один участник стреляет – человек в блиндаже опускает мишень и переставляет маркер в сделанную им пробоину. Сделанная ранее пробоина заклеивается. Винтовка для F-класса – это квинтэссенция точности и мощности, оружие, специально созданное для дальнего точного выстрела, для борьбы с ветром. Я бы сказал, что F-класс – это своеобразные стрелковые шахматы.

- Для выполнения боевых задач снайперы используют такое же оружие?

- Принципы дальней стрельбы одни и те же, различается только оружие. Чем тяжелее винтовка (толще ствол), тем лучше у нее техническая кучность, а значит и точность попадания. Винтовка F-класс тяжелая, она дает погрешность в стрельбе в пределах 6 мм на 100 м (или 6 см на 1000 м). Вероятность попадания, например, в сурка на расстояния 1 км очень велика. Хорошая снайперская винтовка на расстоянии 100 метров дает погрешность примерно в 2 раза больше, чем винтовка для F-класса (на расстоянии 1000 метров 15 см). Если снайперу нужно уничтожить террориста, который засел в доме на расстоянии от вас более 1 км, и в окне видно только его ухо, то винтовка для F-класса – то, что нужно. Но, снайпер, как правило, выполняет боевые задачи с более короткой дистанции, потому винтовка F-класса ему не нужна. Кстати, во время Сталинградской битвы максимальная дистанция, с которой стреляли снайперы, была всего 70 м.

Фото: архив Федерации высокоточной стрельбы, moslenta.ru

- Для участия в соревнованиях по высокоточной стрельбе F-класс есть ограничения по возрасту?