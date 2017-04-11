«Неформат»: премьера, где нет гламура и глянца

27 апреля Волгоградский ТЮЗ представляет необычную премьеру - «Неформат» по произведению Нила Лабюта.

Театр позиционирует эту постановку как недетскую — у ТЮЗа, помимо детских спектаклей есть ряд спектаклей для взрослой аудитории, и «Неформат» как раз относится к ним. Затронутая в премьере тема — ныне самая трендовая и актуальная: жизнь «неформатного» человека, с его неидеальной фигурой и нестандартными взглядами на жизнь.

О том, почему театр под занавес театрального сезона выбрал для постановки именно эту пьесу, как шла работа над постановкой, и какие актеры играют главные роли, мы поговорили накануне премьеры с постановщиком спектакля, заслуженным артистом РФ Альбертом Авходеевым.

Альберт Авходеев, директор и режиссёр Волгоградского Театра юного зрителя, заслуженный артист РФ Фото: ТЮЗ, г. Волгоград

Альберт Анверович, почему решили выбрать именно эту пьесу — ведь драматургического материала немало?

Это хорошая пьеса и мне показалось, что она должна быть кассовой, поскольку покупательская способность упала, и зрителям надо что-то новое.

А в чем, на Ваш взгляд, заключается «кассовость» нового спектакля «Неформат»?

Главная героиня — нестандартна. Ее фигура совсем не 90-60-90. Она очень крупная, она - «неформат», и в то же время она без комплексов, у неё «потрясающий смех и острый язык», она, наблюдая за всеми, смеётся над собой, обзывая себя «жирной свиньей».

Судя по вашему рассказу, театр затронул актуальную нынче тему - тему неформатных людей, чудиков, фриков. Все устали от лоска, гламура, глянцевой элегантности. Хочется жизни и непосредственности, как раз об этом «Неформат».

Действительно, в спектакле много интересного: есть и тема любви, которая всегда популярна. Но главное, на мой взгляд — это спектакль о внутренней свободе, потому что мы в России все зажатые.

Легко ли шла работа над постановкой? Были ли проблемы, споры? Или все шло, как по маслу?

Постановка шла настолько сложно, что до последнего момента думал, всё - нас ждет провал. Непросто было с самого начала. Когда мы выбрали пьесу, то в ней оказалось очень много диалогов и не так много действия. А у нас в театре все постановки динамичны. И мы немного сократили, убрав лишние разговоры.

Вы сказали, что главная героиня — нестандартная. У нее и фигура далека от форматов модельной внешности, и в то же время комплексов у нее — ноль. Как на эту роль подбирали актрису?

Главную героиню «Неформата» - Элен, играет фактурная и талантливая девушка — студентка ВГИИКа, четвертого курса, который я веду, Ирина Талай.

Знаю, в театральных кругах не принято перед премьерой желать удачи.