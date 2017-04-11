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В чьи карманы утекают деньги волгоградцев?
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Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Сергей Матанцев
главный редактор «НовостиВолгограда.ру»
В чьи карманы утекают деньги волгоградцев?Мнение
18 апреля, 16:43
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