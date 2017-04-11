В чьи карманы утекают деньги волгоградцев?

Сегодня - второй рабочий день действия новой транспортной схемы. И тут самый ключевой момент в том, что она комплексная!

Комплексная настолько, что жители севера Волгограда, добирающиеся на работу до центра, вообще ничего не заметили. Тут тебе и маршрутки, и автобусы (включая новые маршруты), и троллейбусы, и трамваи! Езжай на чем хочешь. Выбор огромен, а направлений всего 2 - по Первой Продольной или по Второй Продольной.

То ли дело - жители Красноармейского и далее к центру, или, например, жители Гумрака.... Вот где полет фантазии! Как доехать, куда доехать и за сколько доехать??? Изнежились мы просто, давно забыли начало 90-ых, конец 80-ых прошлого века. Ни тебе маршруток, ни огромного выбора маршрутов. Электричка - вот палочка-выручалочка позднесоветского и постсоветского 80-километрового (ну, примерно) Волгограда!

И не поверите, сразу несколько моих знакомых заговорили об электричках буквально вчера. Тут бы Приволжскому отделению РЖД подсуетиться, ввести новые поезда и собрать все деньги мира!