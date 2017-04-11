Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Одного ЧМ-2018 маловато. Надо провести Евровидение…
Мнение
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Елена Шаркова
журналист, обозреватель
Одного ЧМ-2018 маловато. Надо провести Евровидение…Мнение
19 апреля, 09:38
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»