Одного ЧМ-2018 маловато. Надо провести Евровидение…

В Волгограде кипят страсти по новой транспортной схеме. Что думают о ней водители и пассажиры? Привожу мнения обеих сторон.

Я много лет не пользуюсь общественным транспортом, наблюдая за ним из окна своей машины. Радости эти наблюдения обычно не приносят. Неповоротливые слоноподобные автобусы и троллейбусы часто «притирают» легковушки на поворотах, фуры ведут себя как «короли дороги», а водители маршруток зачастую вытворяют такое, что приличных слов просто не хватает. Приходится все время быть начеку, соблюдать правило трех «Д», давая дорогу дуракам, нервничать и возмущаться откровенным хамством некоторых лихачей. По этим причинам вождение доставляет удовольствие нечасто, но … Не сегодня, через три дня после введения в Волгограде новой транспортной схемы.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Дела заставили меня в разгар рабочего дня полдня мотаться по трем районам города – Дзержинскому, Центральному и Ворошиловскому. Как правило, дороги здесь узкие и наиболее загруженные транспортом и пешеходами. Особенно усугубляли проблему маршрутки, тормозящие по просьбам пассажиров где попало и толпящиеся у остановок, пешеходных переходов, торговых центров чуть ли не в два ряда. Сегодня же картина другая: «газелек» в разы меньше, и дороги заметно разгрузились. До нужных мне мест я добиралась быстрее в среднем на 5-10 минут от обычного времени, в итоге к концу дня набрался целый сэкономленный час.

Правда, повсюду огромнейшая проблема с парковкой – почти все удобные места отмечены знаками «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Впрочем, от безысходности автовладельцы рискуют парковаться и в запрещенных местах с включенной аварийкой – а что делать?.. Людей можно понять: в городе нет цивилизованных стоянок в популярных местах, а если и есть, то платные. И никто не хочет тратить лишних денег, а также идти километры пешком до нужного объекта, оставив машину на разрешенном бесплатном участке. Вопросом стоянок городским властям определенно стоит озаботиться, ведь количество личного транспорта год от года растет в геометрической прогрессии.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Это взгляд из кресла водителя. А что думают пассажиры общественного транспорта? Ответ на этот вопрос дали бурлящие от возмущения социальные сети. Тему не обсуждают только ленивые. Вот лишь несколько мнений пользователей Facebook (приводятся с сохранением орфографии и пунктуации авторов):

Мария Попова: И вся эта КТС создавалась вовсе не для удобства граждан, а как правильно заметил автор, чтобы почаще залезать в кошельки волгоградцев, устраивая им бесконечные пересадки.

Сергей Вантурин: Еду в #21 автобусе. ад просто. кондер не включает, новомодные окошки фиг откроешь. на улице жарище, в салоне духотище. и это еще при полупустом салоне, а что будет вечером, когда автобус битком будет???номера автобуса: в485са , если зрение не подвело))и да, электронное табло температуру в салоне и на улице по странной случайности не показывает))

Виктория Гранченко: Как-то я пропустила эпопею с отменой маршруток. А тут оказывается такие страсти.. В воскресенье по случаю празднования Пасхи собрались большой компанией... Разговор коснулся тех самых «наболевших», отмененных маршруток. Народ реально чертыхается (не по-праздничному),из разговора я поняла, что картина складывается «ужас-ужасный» - не дождаться автобуса, не влезть, не сесть, не вздохнуть. Решила я вчера эксперимент провести - добраться из Ворошиловского района от гостиницы Южная в район Кировский, испытать на себе креативность нашего городского менеджмента. Выбрала самое на мой взгляд проблемное время - 6.30 вечера, когда народ с работы домой едет ... и кинулась во все тяжкие.Впечатление следующее - кто же это такой умный так «здОрово» все придумал????Первое - в автобус не то что войти, втиснуться проблематично. Народ злобно шипит, но втискивается на каждой остановке. Едем, уплотняемся.. Водитель на каждой остановке кроет входящих (пока не матом, но все впереди). Смысл его воплей - «куда прете …???!!! Я то не имею права мимо остановки проехать, обязан остановиться... ну там ГЛОНАСС, то да се... а вы суки че лезете??? Автобус не резиновый, сломаете!!!!»Народ философски отвечает - «А что следующий пустой идет? Навались ребята»Второе - кондуктор. Как же беднягам нужны деньги, что согласились на ТАКУЮ работу. Нам то ладно - полчаса ужаса и на свободе. А ей, бедолаге целый день так... Чтобы «обилетить» всех, она переходит из передней двери к задней по улице во время остановок, по-другому не протиснуться.Третье - шедевральное. Это маршрут. Аффтара-затейника дайте, в глаза хочу посмотреть, кто придумал огромную колбасу-автобус пустить по маршруту с причудливым пируэтом через Тулака??? Мы доехали со стороны Ворошиловского до развилки - Тулака и тоннель, и к моему изумлению автобус не поехал прямо в туннель, а повенул влево к тулаковским складам, там он повернул к переезду направо, еще раз направо, вернулся к той самой развилке и поехал в тоннель. Потеря времени - 20 минут. Никто в этом зигзаге маршрута (по Тулака было 3 остановки) не вышел и не вошел. Я стояла на одной ноге и тихо ненавидела создателя сего перформанса.Четвертое - вентиляции в автобусе нет вообще, открыты все люки и окна, хотя на всех окнах надпись «не открывать, работает кондиционер». Летом, похоже, будет еще забавнее..В общем, вспоминая Д. Медведева - вы там держитесь!!!

Георгий Антонов: Все знакомые, которые пользуются общественным транспортом, сегодня рассказали, что и по времени и по цене путь увеличился примерно в 2 раза. Особенно если через несколько районов ехать. Ну это же безобразие - ломать систему маршрутов, которая складывалась годами.

Лумпур Анна: Так и хочется сказать - горите в аду..тем кто этот саботаж устроил!!!!!!!..не жаль ни капельки..

Марк Батурлинский: АААА! Что, суки, поняли теперь, кто в доме хозяин? Вы все надеялись, что вы тут для жизни своей? Нет, холопы, ваша задача - пахать и платить. Платить и пахать. Ваша заработная плата должна вернуться в виде налогов и прибыли. Настоящему хозяину. А не для того, чтобы пузо набивать!

Сергей Бабий: Волгоград спасёт ветка метро через весь город. Но с такими дырами в бюджете для этого скорее всего еще придётся провести Евровидение. Одного ЧМ-2018 маловато.

Татьяна Бакчеева: Ага, особенно понравилась «жительница Волгограда под именем Anele Avonuzre». В её рассказе заменить слово «автобус» на слово «маршрутка», и будто не менялось ничего. Быстренько все забыли, какими словами ругали маршрутки, а стоило их убрать... Человек никогда не будет доволен, никогда и ничем. То им медленно, то быстро, то сидячих мест не хватает, то жарко, то холодно, то окна нельзя открыть, то бензином воняет, то газом, то по расписанию транспорт подают, то без расписания надо... Какая трудная штука жизнь…