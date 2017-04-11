Будь счастлива и ... худей!

Россияне с каждым годом неуклонно «толстеют». Об этом говорит статистика. По данным врачей-диетологов, сегодня в России от ожирения страдает каждый четвертый человек. И это на 3 процента больше, чем 10 лет назад

Помимо этого, избыточный вес отмечается примерно у 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет. Как же мы докатились до такой жизни? Причины известны давно: мы мало двигаемся и много едим. Причем едим не то, что нужно или полезно, а то что вкусно или быстро. И вот в какой-то момент мы ощущаем всю «тяжесть» лишних килограммов и осознаем необходимость борьбы с ними. Только как это сделать?

Можно, конечно, записаться на курсы для похудения, лекции по диетологии, принять участие в проектах наподобие «Кто быстрее скинет 10, 20, 50 килограммов». Многие, кстати, так и делают. Только вот эффективно ли все это?

У каждого свой путь к прекрасной фигуре

Только среди моих знакомых девушек каждая вторая мечтает избавиться от избыточного веса. И у каждой из них свое «лекарство» для похудения. Ирина, например, постоянно попадается на удочку рекламы и покупает чудодейственные пояса, леггинсы и джинсы для похудения. Носит их постоянно, но увы!

Юлия периодически садится на диеты (кефирные, кремлевские, безглютеновые) и объявляет голодовки. Таким образом скинуть пару-тройку кило ей удается. Но потом на радостях она расслабляется, устраивает себе праздник живота, утешая себя тем, что уж один-то раз курочка-гриль погоду не сделает, и вновь набирает с огромным трудом потерянный вес. Что, естественно, оборачивается для подруги депрессией, которую она опять-таки «заедает». И так движется по кругу уже несколько лет.

Виктория после рождения второго ребенка прибавила ни больше ни меньше килограммов 30. Сначала боролась. А потом привыкла. Полюбила новую часть себя, живет в весе за 90 кг и не «парится». Отшучиваясь тем, что и зимой ей не холодно, и спать не жестко.

А какой же путь правильный?

Никто из моих подруг, добившись нужного результата, не смог удержать его долго. В чем загвоздка? Это в принципе невозможно похудеть, особенно когда вам за тридцать? Или просто сама борьба с весом ведется неправильно?

Обычно, если у меня есть вопрос, я иду искать ответ. И я нашла. Судьба мне подкинула встречу с девушкой Марией, которая в своем стремлении вернуться к былой красоте и стройности пробежала не один километр и посидела, как минимум, на пяти разных диетах. Мучая свой организм, она пришла к выводу, что неверно выбрала метод. Решение лежало на поверхности. В плоскости психологии.

Первое открытие, которое сделала для себя Маша - надо начать любить себя. Любить себя большую и неуклюжую, лопающую по вечерам картошку фри и торт «Наполеон». Поднять свою самооценку так, чтобы рядом с девчонками модельной внешности ты шла с высоко поднятой головой. А потом приступать к активным действиям.

Врачеватели душ рекомендуют чаще говорить со своим телом и душой. Только найдя ответы на волнующие вопросы, вы получите результаты. Так Мария вдруг поняла, что чаще всего ест не потому, что голодна, а за компанию с друзьями на бизнес-ланче, поощряя себя за удачно проведенную сделку сытным ужином (а не новой кофточкой, например) или просто заедая тоску и скуку.

Однажды она попала на занятия группы поддержки таких же худеющих дам и поняла, что причиной лишнего веса у многих является одиночество, неуверенность в себе или даже банальное безделье.

Тогда она решила разнообразить свою жизнь. Отдала телевизор маме, а компьютер – младшему брату. Подружкам, что любят заедать и запивать горе в компании с ней, сказала, что взяла месяц отпуска и уехала в деревню к бабушке. Купила абонемент на восточные танцы, пошла учиться игре на гитаре и записалась на актерские курсы. Она не ставила себе конкретной цели похудеть, она просто вышла за пределы своего круга интересов и немного расширила границы своего мира.

И там оказалось так интересно! Новые лица, события, ощущения, эмоции, знания. Она перестала расстраиваться по мелочам, переживать из-за дождя и ветра, ям на дорогах и скандалах в соседней квартире.