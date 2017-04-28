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Шашлык не терпит пламени и стереотипов
09:16
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Если в советские времена на первомайские праздники все стройными рядами ходили на демонстрации со знаменами, лозунгами и портретами вождей пролетариата, то сейчас Первомай отмечается иначе.
В современном формате этот праздник немыслим без пикников, которые проходят на даче или просто на свежем воздухе, на берегу реки. А центром этого праздника является Его Величество шашлык. Накануне начала периода пикников мы подготовили сборку самых интересных рецептов приготовления шашлыков. Конечно, у каждого свои секреты и рецепты приготовления этого всенародно любимого блюда. Поэтому вполне возможно, что кто-то наши советы покритикует, а кого-то они вдохновят на создание новых шашлычных рецептов.