Шашлык не терпит пламени и стереотипов

Из чего приготовить шашлык

Классический и аутентичный вариант — баранина, но зачищенная от грубых сухожилий. Она всем хороша, но шашлык из этого мяса надо есть в сверхгорячем состоянии, иначе в остывшем виде бараний жир не так привлекателен для вкусовых пупырышков. Говядина суховата, неплоха курица, некоторые любят индейку, но все сходятся в одном - свинина для шашлыков идеальна.

Обычно берут шею, но гурманы со свободными средствами используют почечную часть (кострец или огузок), или мякоть задней ноги жирной баранины или свинины, или же реберную часть корейки, которую режут с расчетом 5-6 кусочков на порцию с реберными косточками. Кстати, надевать кусочки на шампур надо так, чтобы наружная часть корейки была обращена в одну сторону.

Рискнем позлить читателей еще одним гурманским шашлыком - рыбным, из осетрины или, на худой конец, лосося. Перед готовкой с рыбы снимают кожу и удаляют хрящи.