5 способов похудеть к лету

Лето не за горами. И представительницы прекрасного пола начинают задаваться вопросом: как быстро и, желательно, без особых жертв вернуть прежнюю стройность фигуре. Хотя бы для того, чтобы просто влезть в прошлогодние летние платья и купальники.

Хотим сразу огорчить: быстро и без жертв не получится. Но попробовать однозначно стоит. Итак, 5 способов похудения от специалиста по рациональному питанию и снижению веса Наталии Саввы.