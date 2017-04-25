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ТОП-10 ДТП Волгограда: от мистики до смертельного драйва
18:01
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Редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» сделала подборку самых запомнившихся ДТП первого квартала 2017 года.
Многие из дорожных аварий попали в прицел авторегистратора или камеры дорожного наблюдения. И хотя на мониторе компьютера большинство из них смотрятся зрелищно, на деле попасть в подобные ситуации вряд ли кому захочется. Аварии, которые стали предметом внимания ИА «НовостиВолгограда.ру» - это результат невнимательности и грубого нарушения правил дорожного движения, а цена этому - не только разбитые авто, но и покалеченные судьбы и отнятые жизни.