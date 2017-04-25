ТОП-10 ДТП Волгограда: от мистики до смертельного драйва

Мистический перекресток

В ночь с 13 на 14 марта перекресток ул. Комсомольской с проспектом Ленина как нельзя лучше подошел бы для съемок шоу «Битва экстрасенсов». Только они смогли бы объяснить мистическое совпадение. Около полуночи этот участок дороги стал роковым сразу для нескольких автомобилистов. Сначала в 23:20 столкнулись иномарка и отечественная легковушка, при этом один из водителей пролетел на красный. А, как только оперативные службы разъехались, по роковому стечению обстоятельств произошло еще одно, более «жесткое» ДТП. Отечественная «семерка» хотела проскочить на красный, а 19-летняя девушка на Porsche Cayenne уже тронулась на свой зеленый. Иномарка осталась стоять на колесах, а вот ВАЗ- 2107 перевернувшись влетел в ограждение. Его 40-летний водитель, не смотря на зловещие совпадения, родился в рубашке – госпитализация ему не понадобилась.