Сбор на ремонт Провала?..

Гости самых популярных курортных регионов России будут платить «пошлину» за каждый день отдыха

Эту не слишком радостную новость прямо перед началом турсезона сообщила пресс-служба Правительства РФ. Чтобы смягчить удар по нервам и карманам будущих отпускников, власти назвали это «экспериментом по введению курортного сбора в пилотных регионах». Таковыми избраны Республика Крым, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

Плату за пребывание введут 1 января 2018 года, а закончится эксперимент 31 декабря 2022 года. Если он будет признан успешным, может быть принято решение о введении курортного сбора на всей территории России на постоянной основе. Размер сбора, порядок и сроки его начисления, категории лиц, которые от него будут освобождены, определяют власти конкретного региона.

Фото: primgazeta.ru

Люди постарше помнят, что такой «налог» уже взимался в соответствии с законом РСФСР «О курортном сборе с физических лиц» в 1991-2004 годах. Нынешний проект закона «созрел» в недрах Министерства по делам Северного Кавказа. «За последние годы из-за скудности местных и региональных бюджетов наши курорты стали резко уступать своим конкурентам, а состояние инфраструктуры сказывается на качестве услуг по оздоровлению»,— заявил глава Минкавказа Лев Кузнецов.

Миллиарды для «пилотов»

В первоначальном варианте с отдыхающих предлагалось «снимать» до 400 рублей в сутки, но в документе кабмина рекомендована другая сумма: до 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Более того, курортный сбор может быть дифференцирован от сезона (например, снижен до нуля), значения курорта, местонахождения территории, входящей в поле эксперимента. То есть в Пятигорске, к примеру, с вас могут содрать сотню на ремонт знаменитого Провала, а в соседнем Кисловодске – 75 руб. на восстановление «Цветочных часов» в Курортном парке.

И только местные жители могут вздохнуть спокойно – им ничего платить не придется. В список льготников также могут попасть дети до 18 лет, инвалиды и их сопровождающие, ветераны, Герои СССР, России, Соцтруда, чернобыльцы, страдающие туберкулезом и люди, приехавшие в регион для работы и учебы. Рассматривается и вариант освобождения от «пошлины» женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Впрочем, у регионов есть право самостоятельно изменять этот перечень.

Все собранные средства будут направлены «исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента».

А вот и самое главное: предполагается, что 4 пилотных региона суммарно будут зарабатывать на своих гостях 10,5 млрд. руб в год. Распределением средств займутся специально созданные региональные фонды. Кстати, в законопроекте за регионами закрепляется право отказаться от введения сбора. Но кто же в здравом уме и светлой памяти откажется от таких доходов?...

Фото: pentax-x.com

По данным Ростуризма, в 2016 году в России простаивали 46% из 1,9 тыс. санаторно-курортных учреждений. Для возобновления их работы требуется 35 млрд. руб. При этом число ночевок в туробъектах Алтайского края в среднем достигает 3,5 млн. При введении курортного сбора Алтай получит до 500 млн. руб. в год. Для Краснодарского края эти показатели составляют 40,8 млн и 6,12 млрд руб., для Крыма — 16,8 млн и 2,5 млрд руб., для Ставрополья — 8,6 млн и 1,3 млрд руб. соответственно.

Фото: fotokonkurs.ru

Анапа или Анталия?

Итак, с доходом регионов все более-менее ясно. А сколько могут потерять на своем отдыхе граждане? На сегодня средняя стоимость тура в Краснодарский край - 34-35 тыс. руб. с человека при 11-дневном размещении. После введения сбора его суммарная стоимость составит 3,2% от цены путевки. Отдых в Ставропольском крае стоит 45-48 тыс. руб. на 17 дней, в этом случае сбор составит уже более 3,5 % от цены пакета. Значит, будущие туристы могут смело плюсовать ко всем своим и без того немалым расходам примерно 3-4%. Теперь представим, что семья из четырех взрослых человек приехала отдохнуть в Крым на 10 дней: на уплату сбора на потратит 4000 руб. А это уже 25% от стоимости одной «горящей» путевки на вполне приличный курорт в Турции, например.

Как воспримут это люди во времена экономического кризиса и снижения покупательной способности? Конечно, негативно – как и любые дополнительные сборы или налоги. И граждан, в карман которых залезли очередной раз, вряд ли вдохновит опыт других стран, где за пребывание тоже приходится платить. Во Франции это 1-3 евро в сутки, в Египте - 7 долларов, в Испании - 0,7-2,5 евро, в Италии – 1-5 евро. В Турции, Болгарии и Индии курортный сбор отсутствует, но Россия предпочла перенять иной опыт. Это тем более удивительно, что на отечественных курортах можно только мечтать о тех условиях, которые предлагаются в той же более чем доступной Турции – не говоря уж о Франции и Италии. Для создания подобных условий достаточная сумма в российских курортных регионах наберется, дай Бог, лет через десять. Выходит, те, кто поедет отдыхать в 2018 году, заплатит за качественную «расслабуху» отпускников аж 2028 года.

Глас народа

Стоило правительству объявить о старте эксперимента по облегчению кошельков граждан, интернет закипел сердитыми комментариями. Вот лишь несколько (с сохранением орфографии и пунктуации авторов):

Фото: mornarius.livejournal.com

- А у нас когда-то что-то улучшалось с введением новых сборов?

- Нормальная практика. Практически везде есть этот курналог. Просто часто он входит в стоимость пакета. А так в Европе всегда платили от 1,5 до 5 в сутки.

- Я думаю, еще меньше народу будет отдыхать в России.

- Ну ежли он будет единоразовый - еще фиг с ним. А если как хотят ежедневный - ну нафиг, в другое место поеду. И не я одна.

- Так в Европе налог от 0,5 евро в сутки для не граждан. Свои там не платят. У нас то почему сбор для своих, а не для иностранцев?

- Потому что с десятка безумных иностранцев, приехавших шикарно отдохнуть на курортах Краснодарского края, сильно не наживёшься. Думаю, это сбор будет в городскую казну, чтоб вроде как было на что пресловутую канализацию, которую отдыхающие доканывают, модернизировать. Но это в идеале.

Фото: yodnews.ru

- У нас вряд ли кому-то поможет... Еще один налог в никуда...

- У любимых народных избранников появятся новые личные курортно-рекреационные зоны. А холопам новые рабочие места – дворник, садовник, прачка, посудомойка

- Но ведь это же Россия. Как там у классика - умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Да и вообще принято сделать «как у них», не удосужившись вникнуть, а как там у них досконально

- И так цены неадекватные, еще выше задерут.

- А налог на роскошь ввели? Поговаривали об этом. Если еще нет, то с него и надо начинать пополнять казну.

- После присоединения Крыма и закрытия Турции и Египта- я поняла, что нас всех гонят на туристические зоны Краснодарского края и развивать крымское направление. Моя принципиальная позиция - фиг вам называется. После введения этого сбора еще более принципиальной позиция стала.

Фото: dailymail.co.uk

Послабления для курортников

Эта не слишком радостная ситуация может измениться в том случае, если в России узаконят налоговый вычет для тех, кто купит путевки в санатории и на курорты. Такое предложение внесено Комитетом Совета Федерации по социальной политике.

Сегодня вычет предоставляется только на расходы по лечению и составляет не более 30% от стоимости путевки. Если вычет распространится на полную стоимость путевки, это может увеличить общий объем отечественного туристического рынка. Сенатор Игорь Фомин, один из авторов законопроекта, убежден, что такая мера повысит и платежеспособный спрос.

«Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тыс. путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок. Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10-15 млрд. рублей в год», - подчеркнул сенатор.