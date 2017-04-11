Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?

Представьте ситуацию: мужчине исполняется 60 лет, он приходит в Пенсионный фонд за назначением пенсии, а ему говорят: извините, не заработали. Такие отказы в назначении пенсии стали появляться в нашей стране с 2015 года с переходом на пенсионные баллы(или индивидуальные пенсионные коэффициенты, ИПК).

Людям объясняют: не хватает трудового стажа, не хватает пенсионных баллов. Система ужесточилась: если раньше для назначения пенсии достаточно было только 5 лет стажа, то, например, в этом году он должен быть не менее 8, и данный показатель с каждым годом растёт (до максимальных 15 лет в 2024 году). И баллов тоже должно быть не меньше, чем прописано в новой пенсионной формуле: в 2017 году это минимум 11,4 балла.

Кто сегодня остаётся без пенсии? Реальные истории. Первая: Валентина Петровна в советское время работала санитаркой в городской больнице, зарплата была небольшая. С появлением частных клиник перешла в одно из таких учреждений. Зарплата Валентину Петровну устраивала, бОльшую часть денег отдавали прямо в руки, остальная часть — как и положено, проходила по документам. В итоге стаж-то у женщины к 55 годам заработан, а вот баллов (сначала из-за маленькой, но «белой», а потом из-за мизерной «серой» зарплаты) для назначения пенсии по старости не хватает. Отказ.

Фото: theins.ru

Вторая: Иван Павлович — индивидуальный предприниматель, вёл долгие годы своё небольшое дело. С началом кризиса фирму пришлось закрыть: силы не рассчитал. Год-другой — и пенсионный возраст подошёл. А в ПФР говорят: у вас задолженность по страховым взносам, сумма набежала космическая, вы же вообще не платили за себя в Пенсионный фонд, ни копейки не перечислили. Откуда взяться пенсии? Даже советский «запас» не помог. Отказ.

А ещё без пенсии могут остаться те, кто провёл большую часть своей жизни в местах не столь отдаленных. Не при всех колониях организованы производства, труд на которых идёт в стаж, а с зарплаты отчисляются страховые взносы. Домохозяйки (речь не идет о многодетных матерях), если сами не делали каких-либо пенсионных накоплений (у нас это ещё не принято), также останутся в 55 лет ни с чем.

Фото: wiki.kubg.edu.ua

По словам специалистов ПФР, сегодня отказы в назначении пенсии в регионах России есть, их сотни, но они все же не носят массового характера. В большинстве случаев людей «спасают» заработанные в советское время и переведенные теперь в баллы пенсионные права. Но с каждым годом отказов будет больше: требования к будущим пенсионерам ужесточились, а далеко не все россияне, которым сейчас по 35-45 лет, поняли и приняли «новые правила игры».

Тем, у кого «белая», официальная зарплата, с которой идут отчисления страховых взносов на будущую пенсию, беспокоиться не о чем: даже с маленьким жалованием (в 9-11 тысяч) необходимые баллы накопить можно (правда, при этом нужен хороший стаж, не менее 25-30 лет). С совсем уж маленьким жалованием (речь идёт о зарплате на уровне МРОТ) на протяжении

всей жизни и пенсия будет небольшая, но будет! Как наступит пенсионный возраст — так и назначат!

Но, согласитесь, много ли у нас людей, кто всю жизнь получает зарплату только на уровне МРОТ (7 500 рублей)? Другое дело, что в документах отражается именно такая, минимальная зарплата, а остальное люди получают «в конвертах». И вот тем, кто подойдет к пенсионному возрасту лет через 15-20, а сегодня получает «серую» зарплату, стоит задуматься: а на что они будут жить в старости?

Фото: candanbakim.net

Ведь в России есть категория работников, у которых вся зарплата «серая», можно сказать «черная», весь заработок идёт только через «конверт». Это совсем тяжёлый случай: в ПФР о таких людях вообще нет никаких данных — ни сведений о стаже, ни страховых взносов. Пенсии по старости не будет! Это, как правило, сфера частных пассажирских перевозок (водители маршрутных такси), торговля (киоски, павильоны, уличные лотки). А есть ещё парикмахеры, няни, сиделки — люди работают что называется на дому, только на себя, никаких отчислений. Их также может ждать отказ в пенсии по старости. Государство настойчиво предлагает таким работникам легализоваться, но пока этот процесс идёт не очень успешно — в «тени» таким образом трудятся миллионы россиян!

«Если человек всю жизнь находится „в тени“, тогда у него действительно есть риск остаться без страховой пенсии. Страховая пенсия — это же компенсация утраченного заработка. Человек работает, за него работодатель платит взносы... А если заработка и взносов не было, то что компенсировать и за счёт чего?» — рассуждает Владимир Назаров, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. (http://rusmir.su/russia/77088-o-pensionnyh-ballah-na-kakuyu-pensiyu-mozhno-rasschityvat.html)

Что касается пенсионных баллов, то страховые взносы (рубли) переводятся в баллы по специальной формуле. Её суть в том, что чем больше зарплата, тем больше перечисляется страховых взносов, а значится и больше баллов копится на лицевом счёте человека. Да, страховые взносы уплачиваются и с официальной части «серой» зарплаты, но эти отчисления минимальные. Отсюда и мизерные пенсии, на выживание.

Фото: отворот.su

И все же Россия — государство социальное, совсем без пенсии у нас не оставляют. Те, кому отказали в назначении страховой пенсии в 55 и 60 лет (женщины и мужчины), имеют право на пенсию минимальную, социальную, но только через 5 лет (в 60 и 65 соответственно).

И напоследок. Сейчас власти активно призывают пользоваться электронными госуслугами, не ходить ногами по инстанциям, не тратить время. Времени, чтобы сходить в местный ПФР и узнать: а что там с моими отчислениями на будущую пенсию, а они вообще есть у меня? а их уже сколько, этих пенсионных баллов? - у людей работающих, занятых, как правило, нет. Но ведь за компьютером провести час-другой-выходные получается. Между общением в социальных сетях зайдите на сайт ПФР, посмотрите состояние своего лицевого счёта - это же ваша будущая старость. Поверьте, там, в пожилом возрасте будет важна каждая копейка. И о пенсии надо подумать уже сейчас, в 55-60 лет исправить что-то будет невозможно.

Фото: today.mims.com