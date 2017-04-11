«Литачка», «Тройка», «Волна»: сравниваем тарифы на проезд в разных городах

Новая система тарифов на проезд в общественном транспорте Волгограда, которая была введена с 20 апреля, по замыслу властей, призвана помочь пассажирам существенно экономить на транспортных расходах. Но разобраться в многочисленных тарифных планах, что называется, с налету, вряд ли получится.

Стоимость проезда в одном и том же автобусе или трамвае может существенно различаться. Разбег - от 15 рублей, если вы пользуетесь транспортной картой «Волна» с предоплаченным пакетом на 50 или 120 поездок до 20 или 25 рублей при оплате наличными. При этом по разным видам проездных и разным тарифным планам билет может обойтись и в 17, и в 19, и в 21, и в 23 рубля... Словом, есть от чего пойти кругом голове волгоградца, и так вынужденного постоянно прикидывать, как в отсутствие привычных маршруток ему лучше добраться до нужного места назначения. А уж если вы приезжий, то тут, как говорится, без стакана не разберешься...Поневоле начнешь думать, что все эти многочисленные тарифные планы, предоплаченные поездки, бумажные и пластиковые проездные, наличный и безналичный расчет - это настолько тщательно завуалированная забота о пассажирах общественного транспорта одного из самых протяженных городов страны, что ее практически не замечаешь.

А нужно ли вообще было «изобретать велосипед»? Ведь и в нашей стране, и за рубежом существуют хорошо зарекомендовавшие себя системы оплаты проезда в общественном транспорте - простые и понятные. И власти Волгограда о них прекрасно знают. По крайней мере, на заседании гордумы 19 апреля, на котором и принимались новые тарифные планы, глава администрации города Виталий Лихачев заявил, что при их разработке специалисты мэрии ориентировались на опыт Праги и Москвы как наиболее передовой в этой сфере. ИА «НовостиВолгограда.ру» тоже познакомились с системами оплаты проезда в этих городах постарались сравнить их с той, что внедрена в Волгограде. Правда, сразу оговоримся, что на роль экспертов в сфере пассажирских перевозок мы не претендуем, финансирование этой системы оставляем за скобками, а сосредоточились в основном на удобстве и понятности для пассажиров.

Прага

Система общественного транспорта в Праге считается одной из лучших. Она включает в себя метро, автобус и трамвай. Последние ездят строго по расписанию, которое есть на всех остановках - по собственному опыту скажу, что разобраться в нем несложно, а задержки если и случаются, то крайне редко.

Фото: club.5*5.cz

Бумажные билеты («jízdenka» по чешски) действуют на все виды транспорта и продаются в кассах в метро, в специальных автоматах, в гостиницах, универмагах, маленьких магазинчиках с газетами и сигаретами. При входе в транспорт его необходимо прокомпостировать - на билете отпечатается время, с которого начинается отсчет его действия. Стоимость билета варьируется в зависимости от времени, на какое вы его покупаете: на 90 минут стоит 32 кроны (примерно 70 рублей по нынешнему курсу), на 30 минут - 24 кроны (около 53 рублей), для детей и людей в возрасте от 60 до 70 лет проезд обходится вдвое дешевле. Есть также билеты на сутки стоимостью 110 крон и на 3 дня за 310 крон. Такими в основном пользуются туристы, сами чехи чаще всего приобретают проездные или т.н. литачки - транспортные карты. Бесплатным проездом в общественном транспорте Праги пользуются пенсионеры старше 70-ти лет, детям от 6 до 15 лет также можно за 20 крон оформить справку для бесплатного проезда.

Фото: nosviatores.com

Бумажные билеты можно также купить у водителя, но в этом случае они обойдутся дороже - не в 32 кроны, а в 40, да и бывают они не у всех водителей. Поэтому заботиться об оплате поезда надо заранее, ведь контролеры в Праге встречаются на каждом шагу, работают они часто с паре с полицейскими и спорить с ними, доказывая, что не успел или негде было купить билет, бесполезно - штрафа не миновать.

Кстати, если вы не смогли купить бумажный билет, можно приобрести электронный - по СМС при условии, что у вас чешская сим-карта. Электронный билет также покупается на различный период времени - на 30, 90 минут, сутки и 3 дня, а контролеру предъявляется ответное СМС, в котором указывается время действия билета.

Словом, система оплаты проезда в Праге весьма удобна и позволяет выбирать стоимость поездки, исходя из того, в какой период и как часто придется ездить. Нужно лишь заранее позаботиться об оплате проезда и не надеяться на русский авось - контролеры в общественном транспорте чешской столицы явление столь же постоянное, как и пассажиры.

Москва

В столице с 2013 года введена новая система оплаты проезда в общественном транспорте, рассчитанная на разные группы пассажиров, при этом чем больше поездок предоплачено, тем дешевле они обходятся. Выбор очень широкий, разнообразие полное. Во-первых, есть единый билет, позволяющий совершить поездку на метро, монорельсе, МЦК или на наземном транспорте: одна поездка обойдется в 55 рублей, 2 - в 110, 20 - в 720, 60 - в 1800. Билет на 90 минут дает право в течение этого времени совершить 1 поездку на метро, монорельсе, МЦК и неограниченное число пересадок на наземном транспорте: стоит 65 рублей на одну поездку, 130 - на 2 и 2650- на 60 поездок. Есть еще билеты ТАТ (трамвай, автобус, троллейбус) и на автобус - они обойдутся в 1150 рублей на 60 поездок. Срок действия билетов на 1-2 поездки – 5 дней, на 20-60 поездок – 90 дней. Есть также проездные - «единый» на месяц (не более 70 поездок), безлимитный «автобус»

Фото: m24.ru

Ну и аналог волгоградской «Волны» - т.н. билет «Кошелек» на карте «Тройка»: он дает право на совершение поездок в пределах зачисленной суммы по фиксированным тарифам, баланс можно пополнить на сумму до 3 000 рублей и оплачивать разовые поездки на метро или наземном транспорте. Деньги на карте сохраняются в течение 5 лет с момента последнего пополнения. Стоимость карты - 50 рублей, эти деньги вернутся, если вы сдадите карту в кассу. На «Тройку» можно записать любой из проездных: «Единый», «90 минут» или ТАТ. «Тройка» может работать и как самостоятельный билет. Она считывает 28 рублей за проезд на метро, 26 рублей за проезд на наземном транспорте и 44 рубля за поездку с пересадками в течении 90 минут. Оплачивать «Тройкой» можно и поездки на «Аэроэкспрессе».

Московская система оплаты проезда, конечно, более приближена к волгоградской, чем пражская - в первую очередь различными тарифными планами, позволяющие платить меньше при большом количестве поездок. Правда, в некоторых позициях «Волна» заметно уступает «Тройке»: в первую очередь, самой стоимостью карты, которая в Волгограде в два раза выше, чем в Москве. К тому же эти 100 рублей вернуть нельзя, а деньги, зачисленные в качестве предоплаты проезда, сгорают через календарный месяц. Это, пожалуй, один из самых серьезных недостатков «Волны» - ведь если пассажир в силу различных причин (заболел, пришлось срочно уехать и т.д.) не выбрал все предоплаченные поездки, то перенести их на следующий месяц не получится.