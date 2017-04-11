Бутылка за миллион: назад в будущее

10,5 млн. руб. – такая внушительная сумма предусмотрена на создание в Волгограде … вытрезвителя. Да-да, спецотделение под этим уже подзабытым названием планируется открыть на базе областного наркологического диспансера к началу ЧМ-2018.

Средства «для вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на период ЧМ-2018», как сказано в официальных документах, будут направлены из бюджета Волгоградской области. В бюджет региона, в свою очередь, они поступили в виде трансфертов из федерального центра. На областное здравоохранение власти «отрядили» 500 млн. руб., часть которых и пойдет на вытрезвитель.

Предполагается, что после мундиаля новое спецотделение станет обычным подразделением наркологического стационара. Но это только предполагается. Многие авторитетные эксперты уже не раз высказывали мнение в том, что по завершении волгоградских матчей чемпионата мира как спортивные, так и сопутствующие объекты содержать на необходимом уровне будет весьма проблематично. И это не только вопрос средств – на сегодня пока много неясностей с самим статусом и перспективами вытрезвителей, возрождаемых в России к мировому празднику футбола.

Кто поднимет пьяного из сугроба?

Вытрезвители – в народе их называли «трезвяками» - были упразднены в России в 2011 году по указу президента Путина в рамках оптимизации деятельности органов внутренних дел. Но уже в конце 2015 года Общественный совет при МВД РФ вернулся к этой проблеме и предложил привлечь к ее решению Минздрав.

Фото: ridus.ru

«Мы пришли к выводу, что срочно необходимо постановление правительства или закон, который позволит создать на базе Минздрава РФ специализированные центры, где будут оказывать такую помощь», - заявил председатель Общественного совета, адвокат Анатолий Кучерена.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова тоже высказалась за возврат вытрезвителей – правда, не в системе родного министерства.

В итоге два ведомства все же договорились о взаимодействии и даже провели соответствующую экспертную работу. В правительство РФ ушло предложение о возвращении вытрезвителей в города с населением 100 тыс. человек и просьбой четко определить регламент их работы.

Регламент действительно вызывал массу вопросов. Например, кто решает, куда доставить нетрезвого гражданина – домой, в полицию, больницу или вытрезвитель? Кто определяет степень опьянения и способность человека самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве и обстановке – полицейский или врач? Кто финансирует оказание специализированной помощи и курирует эту сферу? Нужна ли помощь тем, кто находится в состоянии среднего опьянения и обошелся без правонарушений, травм, отравлений и обострения имеющихся заболеваний?

Фото: riabir.ru

Дискуссия на этот счет разгорелась нешуточная. Известнейший врач-психиатр, нарколог и психолог, автор многих научных работ Юрий Вяльба в интервью СМИ без обиняков назвал возврат вытрезвителей «абсолютно бессмысленной тратой средств и времени» и «очередным способом воровать деньги государства».

- Бороться с алкоголизмом надо, организовывать при медучреждениях отделения для таких больных, но это должно быть не принудительное лечение, - убежден Вяльба. - Пока человек находится в пьяном состоянии, он нуждается в помощи, которую надо оказать – из денег по медицинской страховке и только в том случае, если он хочет.

Депутат Госдумы Олег Куликов подчеркнул, что только вытрезвители со специально обученным персоналом могут справиться с буйными алкоголиками. Ведь медсестры и врачи в обычных больницах не имеют права применять силу для усмирения хулиганов, тем самым защищая себя и других пациентов от опасности. Кроме того, требуется и специфическое оборудование, которого нет в больницах - кровати с фиксаторами, спецодежда, пластиковые наручники.

А зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Дорофеев уверен, что нынешняя ситуация, когда всех «подозреваемых» в пьянстве привозят в приемный покой, вообще ненормальна. Дорофеев предложил ввести вытрезвители в систему соцзащиты: «Если человек напился, упал и спит в сугробе, ему нужно просто выспаться. Но это не к врачам. Вытрезвитель — та же самая ночлежка, только для очень пьяных».

Фото: 113rus.ru

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков выступил с революционным призывом организовать службу по доставке домой мирно валяющихся на улице пьяных, не нуждающихся в медпомощи. За такую услугу можно было бы потом выставлять счет «виновнику торжества». Зыков сослался на европейский опыт, где этим занимаются общественные организации, дотируемые государством.

Пока шли дебаты, российские регионы определялись с перспективами возрождения вытрезвителей на своих территориях. К середине 2016 года о такой возможности заявили 33 территории. Восемь регионов - Астраханская, Иркутская, Калужская области, Алтайский, Красноярский и Забайкальский края, Чечня и Санкт-Петербург – готовы это сделать при условии четкого регламентирования на федеральном уровне и достаточного финансирования. А еще три субъекта — Ленинградская область, Республики Карелия и Адыгея посчитали свою систему работы с перебравшими гражданами вполне успешной и возвращать «трезвяки» не намерены.

Точка в дискуссии была поставлена в апреле 2017 года, когда главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн совершенно определенно заявил, что вытрезвители в России «откроют к 2018 году. Скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Это медицинская часть. Остается проработать организационный и финансовый вопросы».

Фото: yugtimes.com

Трезвый «сome back» поддержали и в МВД: там считают, что рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, прямо связан с отсутствием спецотделений.

По данным соцопроса с участием 800 человек, проведенного «Левада-центром» в 46 регионах России, 48% респондентов высказались за возобновление работы вытрезвителей на территории страны. 32% склоняются к этой идее. Скорее против было менее 14 %, а категорически против – всего 4% опрошенных.

Парад трезвости

Волгоградская область, к сожалению, не может похвастать лидерством в позитивных рейтингах. Но вот своей позицией в «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ – 2016» вполне может гордиться: регион занял 12-ое место из 85, то есть попал в первую почетную двадцатку.

Фото: alcoholizmwp.ru

Рейтингование проводилось в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» под эгидой Общественной палаты РФ. Экспертно-аналитический центр Общественной палаты сообщил, что самой трезвой оказалась Чеченская Республика, а самой пьющей – Магаданская область. При определении результатов учитывались многие критерии: количество смертей от алкогольного отравления; процент населения, страдающего этой зависимостью; количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения; объемы продаж водки, пива, коньяка, вина, шампанского, ликера, медовухи и других веселящих напитков.

Но место региона в первой двадцатке рейтинга трезвости не очень радует областное управление Роспотребнадзора, который проанализировал статистику острых отравлений химической этиологии в 2016 году. В общей сложности от этой беды пострадало почти 3000 человек. 544 жителя Волгоградской области отравились спиртосодержащей продукцией, 489 - этиловым спиртом. Показатель отравлений алкоголем составил 21,4 на 100 тыс. населения, это ниже уровня 2015 года на 14%, однако в последние три года этот показатель все же вырос на 2%. Летальным исходом закончились 5 случаев отравлений алкоголем. И самое тревожное – в больницы региона было доставлено 78 детей и подростков с отравлением спиртосодержащими жидкостями.

Вытрезвление человека, находящегося в состоянии выраженного алкогольного опьянения, иногда необходимо, так как оно может осложниться тяжелыми соматическими последствиями, стать началом длительного запоя, являться рецидивом заболевания или предвестником надвигающегося психотического состояния. Известно, что прием 20-50 мг чистого этилового спирта создает концентрацию в крови 0,1 - 1 % и вызывает эйфорию; 40-100 мл - 1-2 % и приводит к нарушению координации, тормозных процессов, снижению самоконтроля. Третья стадия опьянения, нередко со спутанностью сознания – это 100-200 мл спирта, 2-3 % концентрации в крови. Прием 150-180 мл спирта равноценен концентрации 3-12 %, это может проявляться состоянием комы, глубокого наркоза, асфиксии с поверхностным дыханием. Летальная доза - 5-13 г спирта на один кг веса человека. Причинами смерти могут быть остановка дыхания, аспирация, сердечно-сосудистые нарушения, переохлаждение.

Спиртное на эмоциях

Поделиться своим мнением о необходимости и перспективах возрождения системы вытрезвителей мы попросили специалистов профильных медицинских учреждений. Количество таких клиник и кабинетов постоянно меняется, но на сегодня их в областном центре более 20. Что очень важно, в городе есть также немедицинская организация – сообщество анонимных алкоголиков, где люди с такой проблемой собираются добровольно, чтобы помочь друг другу избавиться от пагубного пристрастия и поддержать в трудную минуту очередного срыва. Мобильные телефоны активистов доступны даже ночью, им может позвонить любой желающий.

Фото: dailymail.com

Член этого сообщества по имени Ольга призналась: «Не знаю, что бы делала без ребят – наверное, меня бы уже просто не было на белом свете. Жизнь так сложилась, что в семье беда за бедой, муж бросил с двумя детьми, да еще и с работы меня сократили. В общем, утешение искала в бутылке и в плохих компаниях. Докатилась до того, что чуть родительских прав не лишили… Тут мне и подсказали телефон анонимных алкоголиков. Это меня спасло. Пролечилась, шаг за шагом вернулась в нормальную жизнь. Сейчас не пью, работаю, воспитываю дочек и стараюсь чем могу помочь таким же, какой я была еще недавно».

А вот что думают специалисты.

Виктор Михайлович, психолог реабилитационного наркологического центра «Альтернатива», Волгоград:

- Я считаю, что вытрезвитель никогда не решит самой сути проблемы. Если у человека есть алкогольная зависимость, он может много раз попадать в вытрезвитель, но как пил, так и будет продолжать пить. Сама суть вытрезвителя – оградить общество от пьяного человека. С этим я согласен полностью, но мне кажется, что после попадания в вытрезвитель и постановки на учет пьющему гражданину нужно выдавать направление на дальнейшее лечение. Как минимум - на официальную реабилитацию. Это самый эффективный подход, который мы исповедуем.

Ольга Болотова, врач-нарколог медцентра «Медик», Волгоград:

- Думаю, возвращение вытрезвителей поможет людям с низким уровнем достатка выйти из состояния запоя. Ведь не секрет, что большую часть лечения алкогольной зависимости клиники переводят на платную основу. Поэтому некоторым категориям граждан просто негде поправить здоровье. Ситуации бывают разные. Например, зачастую в состоянии опьянения человек агрессивен и ведет себя неадекватно. Или семья с детьми неделями вынуждена терпеть выходки пьяного отца-дебошира, потому что у нас нет закона, по которому ему могут принудительно назначить лечение от алкоголизма, а в отделение полиции его никто не забирает. Поэтому я положительно отношусь к системе данных заведений, но при условии, если это будет сделано как в советские времена, когда люди проходили необходимую реабилитацию. Считаю, что это поможет многим семьям.

Фото: 8692.ru

Ирина Алексеева, психиатр-нарколог, психотерапевт медкабинета «Благовест и К», Волгоград:

- Мое мнение – вытрезвители нужны, особенно когда проходят массовые мероприятия. В частности, во время чемпионата мира по футболу будет много приезжих, молодежи, это событие связано с сильными эмоциями, употреблением спиртного. Люди, которые в обычное время не пьют, могут начать принимать неконтролируемое количество алкоголя. Это опасно возникновением беспорядков и других неприятных инцидентов. Таких людей нужно изолировать в вытрезвитель, чтобы они могли получить медпомощь и быть безопасными для окружающих. Сейчас граждане в состоянии опьянения доставляются в больницы, занимая места больных с острыми патологиями. Лучше, чтобы ими занимались в профильных учреждениях врачи-наркологи, имеющие все необходимые медицинские препараты и средства, способные быстро вывести человека из алкогольной абстиненции и оказать специализированную помощь.

Семь вопросов главврачу

Будущий вытрезвитель обретет стены в областном наркологическом диспансере, и, конечно, нам было очень интересно получить комментарий о состоянии дел и перспективах от главврача этого медучреждения Лианы Орешкиной. Однако попытки поговорить с Лианой Викторовной ни к чему не привели. Заместитель главврача, с которой нас соединили через приемную по чистой случайности, сослалась на необходимость «получить разрешение руководителя». Главврач через секретаря попросила перезвонить сначала через 20 минут, потом через 40, потом через час… В конце концов секретарь строго отрезала: «Все комментарии – только через областной комитет здравоохранения!»

Фото: riaami.ru

В приемной облздрава нам порекомендовали либо прийти за комментарием лично, либо написать по электронной почте. «Но в обоих случаях, - предупредили в комитете, - мы ответим вам только через 30 дней». Никто другого и не ожидал, разумеется.

Но 30 дней для подготовки материала мы сочли слишком долгим сроком. Поэтому просим считать заданные ниже вопросы официальным обращением в комитет здравоохранения администрации Волгоградской области. Адресуем их главврачу областного наркологического диспансера Л. В. Орешкиной:

«Уважаемая Лиана Викторовна!

1. Когда планируется открытие вытрезвителя в подведомственном вам медучреждении?

2. На сколько койко-мест рассчитан вытрезвитель, как связана эта цифра с текущей статистикой алкогольных отравлений в области?

3. Сколько врачей и среднего медперсонала будет работать в вытрезвителе?

4. Каким образом будут координироваться отношения нового медучреждения с правоохранительными органами? Какая сумма из областного бюджета заложена на ежегодное содержание вытрезвителя?

5. Каким образом будет организована работа вытрезвителя после ЧМ-2018?

6. Будет ли этот вытрезвитель единственным или предполагается открытие аналогичных учреждений на всей территории региона?

7. Есть ли на это средства в бюджете и если да, то какие?»