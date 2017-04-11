Променады у воды: от Волгограда до Лиссабона

Мое близкое знакомство с набережными разных городов мира, расположенных у морей, заливов и рек, отличается большим разнообразием впечатлений. Какие-то показались строгими и величавыми, какие-то - легкомысленными и пестрыми. Невольно сравниваешь их с родной Набережной Волгограда и думаешь: какое будущее ее ждет?

С миру по нитке

Мой привычный маршрут по Набережной Волгограда – от ресторана «Маяк» до моста через Волгу и обратно. Дальше дорога пока не проложена. Просто хожу, встречаюсь с друзьями, дышу воздухом Волги, любуюсь видами речных далей. Кажется, это единственная в родном городе столь длинная зеленая зона, хоть как-то приспособленная к отдыху и прогулкам. Здесь много деревьев, кустарников и цветочных клумб, памятников и забавных штук типа скамьи из металлических труб, недавно появились велосипедные дорожки и даже есть небольшой скейтодром. Ротонды, фонтан, парадная лестница, променады у воды, шпиль «Маяка», колонны музыкального театра, фасады сталинских домов и виднеющаяся за всем этим классическим великолепием Аллея Героев веют былым величием и торжественностью. Впечатление покоя и некой тяжеловесности от наследия 50-ых годов, правда, несколько портят новоделы типа никому не нужной «тарелки» бывшего кругового ресторана и увешанный сотнями разношерстных вывесок стеклянный «караван-сарай» ЦКЗ, а также разнокалиберные забегаловки, разбросанные по всему «телу» Набережной. Не радуют также разбитые урны и поломанные скамейки, волнистый асфальт и выщербленные временем парапеты. В общем, наше излюбленное прогулочное место не вполне идеально, но давайте сравним его с другими подобными территориями в России и других странах.

Фото: вседомароссии.рф

У соседей в Ростове все по-другому. Набережная круглосуточно шумит и сияет, как карнавал в Рио. Шум издают многочисленные кафе на открытом воздухе, где играет музыка и поют в караоке, а сияют цветомузыкальные фонтанчики и световые панно, зазывающие отдохнуть на «Лебердоне» - левом берегу Дона. Это про него та самая знаменитая песня – «А до него рукой подать, чтоб наступила благодать…».Это действительно так – на Лебердоне в прямой видимости от набережной масса ресторанов, дискотек, развлекательных центров, турбаз, рыбацких и охотничьих клубов и прочих «злачных мест». Чтоб наступила благодать, надо сесть в катер, которые здесь работают как такси, и переехать на левый берег. Также на него ведут множество мостов, по которым ростовчане переходят неширокую реку пешком туда-сюда. С чистотой картина примерно та же, что в Волгограде – ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Но этот недостаток с лихвой «перекрывают» роскошные клумбы-розарии, милые уголки с романтическими скульптурами, беседки для влюбленных и прочие мелкие, но приятные прелести.

Набережная португальской столицы Лиссабона проходит по берегу океанского залива. Это громадный тропический парк с различными зонами – спортивными площадками для футбола, волейбола, воркаута, детскими городками с веревочными домиками, качелями, горками, песочницами, прогулочными лужайками для собаководов, гравийными дорожками для бегунов, тихими рощицами для пожилых людей. Здешняя «фишка» - многокилометровые эстакады для спортсменов, велосипедистов и просто гуляющих, вынесенные прямо в воды залива, где с ног сбивает крепкий океанский ветер. Вторая линия набережной примерно в километре от воды застроена ресторанами, гостиницами, торговыми центрами и жилыми комплексами – каждый в своем стиле и со своим названием. Какой-то похож на огромный корабль, выходящий в плавание, какой-то напоминает средневековый живописный городок, а какой-то выглядит как последнее достижение хай-тека. На набережной очень чисто, дворники и поливальщики работают в две смены, уделяя особое внимание детским площадкам. Здесь не найдешь пожухлой травы, а скамейки и прочие прогулочные атрибуты сделаны из антивандальных материалов. Общественные туалеты сверкают белым кафелем и благоухают цитроновой отдушкой. Жизнь на лиссабонской набережной не затихает ни днем, ни ночью, здесь часто снимают кино и телесюжеты. Это любимейшее и популярнейшее место отдыха горожан и туристов. По вечерам здесь звучит этническая музыка, пары танцуют танго и самбу, а миллионы цветных огней отражаются в десятках фонтанов и бассейнов.

Набережные Парижа – совсем другие. Они закованы в бетон, окружены автотрассами, тоннелями и пересечены старыми живописными мостами из позеленевшего металла. Немногочисленные деревья выглядят особенно ярко на фоне серой речной воды. Изюминка парижских набережных - в мини-городках, состоящих из старых судов, которые переоборудованы под плавучее жилье. На палубах этих «водяных домов» выставлены цветники, небольшие скульптуры, плетеная мебель для отдыха, а в иллюминаторах по вечерам горит мягкий свет, отблески которого качаются на речной волне. Это выглядит очень романтично и по-французски стильно.

Копенгаген как северная столица обладает такой же «суровой» набережной, тянущейся вдоль длинных узких каналов. Повсюду серый камень, гранит, дерево, стекло и металл. На этом весьма сдержанном фоне бросаются в глаза десятки образчиков знаменитого «датского дизайна» - абстракционистские уличные скульптуры, часто кричащих неоновых цветов. Смысл этих творений не всегда понятен даже местным жителям, но необычное смешение чисто скандинавской уличной картинки с этими произведениями производит незабываемое впечатление. По набережной здесь не гуляют, а нескончаемым потоком мчатся на велосипедах. Для прогулок и отдыха предназначены тематические парки развлечений и длинные естественные променады вдоль морских берегов, до которых надо добираться на машине или поезде.

Мне посчастливилось побывать на многих набережных мира, но признаюсь – лиссабонская стала самой любимой: необыкновенно яркая, живая, разнообразная, украшенная подсвеченной тропической растительностью и десятками искусственных водоемов, наполненная музыкой, бризом и шумом близкого океана.

В идеале, конечно, хотелось бы иметь что-то подобное в родном городе, но… Давайте вернемся в Волгоград и посмотрим, что происходит с нашей центральной Набережной.

Проекты и прожекты

2,5 млрд руб. – в такую сумму два года назад власти региона оценили проект реконструкции Набережной. То, что наш единственный «променад у воды» требует обновления и свежего архитектурного взгляда, было ясно уже давно. К 2015 году проект наконец «созрел» и даже прошел необходимые экспертизы и согласования.

Согласно проекту, Набережную планируется разбить на семь зон. Парадная у речвокзала предполагает наличие светомузыкального фонтана и монументальной композиции напротив лестницы. В зрелищной должен быть построен амфитеатр вместимостью 2000 человек – это напротив лестницы с ул. Чуйкова. Перед амфитеатром планируется сделать большую зону для зрителей и подъемы на верхние уровни. В мемориальной зоне у воды на подиуме запроектирована часовня в стиле древнерусского шатрового зодчества, у основания подиума - галереи для временных выставок и летних кафе. Развлекательно-игровая зона включает в себя аттракционы с павильоном для спортинвентаря и детской площадкой. В зоне активного отдыха будут расположены велосипедные дорожки со спецпокрытием и площадки для скейтбординга. Прогулочная зона пройдет по парку на верхней террасе и будет украшена цветниками, бассейнами, фонтанами, лавочками, галереями, беседками. В зоне стоянок автотранспорта - парковки на 200 машиномест.

Фото: fcmmscsp.edu.br

Также проект предусматривает ремонт и реконструкцию причалов и спусков к воде, облицовку подпорных стен розовым гранитом, новое мощение из брусчатки и плит по всей Набережной. Общая площадь реконструкции – более 15 га.

С тех пор в проект вносились различные изменения – например, замена часовни на военно-исторический мемориал, отказ от предполагавшихся транспортных тоннелей и т.д. В итоге проект подешевел до 2,2 млрд. руб.

Фото: volgoinfra.livejournal.com

Волгоградцы, принявшие участие в обсуждении проекта, просили об одном: чтобы было меньше бетона и стекла, но больше зелени и фонтанов. Их мнение проектировщики учли, но когда мы увидим результат – пока большой вопрос.

Андрей Куприков, генеральный директор ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», член Общественной палаты Волгоградской области: «На мой взгляд, единственное, что может появиться на Набережной Волгограда – то, что изначально замыслили ее авторы. Существующий ансамбль нужно сохранить нетронутым, но у Набережной есть большой потенциал для развития, и авторы изначально планировали ее продолжение в северном направлении. Проект частично даже начал реализовываться, остатки этих конструкций можно увидеть и сегодня. Поэтому не стоит ничего придумывать. Набережную Волгограда проектировали лучшие на тот момент архитекторы страны, и она до сих пор является гордостью жителей города. Просто нужно поднять архивы и реализовать изначально задуманное».

Первые шаги

Подвижки по реконструкции Набережной Волгограда начались в этом году, когда правительство РФ распорядилось направить на эти цели 266 млн руб. Такие деньги на комплексную программу по благоустройству нижней террасы выделены впервые. Они пойдут на прокладку и реконструкцию инженерных сетей, водоводов, канализования, освещения и ремонт причальной стенки в речпорту. Следующий этап – мощение и озеленение, декоративные элементы.

Параллельно с федеральными деньгами будут выделены средства на арт-объект, который планируется расположить на Набережной. Конкурс на разработку объекта объявили областная общественная организация «Союз архитекторов России» и профильные департаменты областной и городской администраций. В нем приглашают принять участие всех желающих – архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов, студентов и даже школьников. Лучшим работам будут присуждены дипломы и денежные премии, а итоги подведут 25 мая.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Александр Вязьмин, заслуженный архитектор РФ: «На территории от моста через Волгу до стадиона должен появиться какой-то симпатичный художественный объект. Каким он будет? Кто-то предлагает какую-то скульптуру, кто-то – абстрактную композицию, оригинальную и необычную. Что здесь появится – пока трудно сказать. Инвесторы обратились к художникам и архитекторам с просьбой помочь сделать что-то новое и интересное для города. Они готовы за это платить. Сначала эта компания вела берегоукрепительные работы, сейчас они заканчиваются, вот и решено что-то хорошее после себя оставить на память Волгограду. Не знаю, что бы я предложил… Возможно, декоративную скульптуру – символ Волги, речной воды. Также там рядом стадион расположен, можно о чем-то подумать и из спортивной тематики. Сложно предсказать направления полета фантазии наших художников, но я убежден, что этот арт-объект должен стать новым словом для городской эстетической среды».

Идея с арт-объектом мне так понравилась, что я подумываю о собственном проекте. В основе – стилизованное изображение волжской чайки, взметнувшейся над речной волной. А может быть, это будет струящийся песок наших пляжей? А может, знаменитые лазоревые цветы донских степей? Воображение рисует самые разные образы.

И еще оно подсказывает, что у будущего арт-объекта должно быть достойное окружение. В первую очередь нужно реализовать на Набережной давнюю мечту жителей города: обилие многообразных зеленых зон с красивыми декоративными растениями. Это могут быть кустарники, деревья, хвойники, розарии, клумбы, газоны, живые тоннели и арки, альпийские горки и все, что есть в богатейшем арсенале современного ландшафтного дизайна. Зелень прекрасно дополнят искусственные водоемы – фонтаны, мини-водопады, водяные стены, бассейны, маленькие пруды, динамические объекты, приводимые в движение водой. В нашем жарком климате это даже не роскошь, а необходимость.

Было бы здорово, если бы в этом райском уголке появились стильные, со вкусом оформленные этнические кафе с соответствующим музыкальным фоном. Совсем неплохо организовать в такой зоне танцпол для любителей сальсы, танго и других экзотических танцев, коих в Волгограде немало. Помню, как эти замечательные ребята устроили как-то вечер жгучей сальсы около фонтана на Набережной – вот это было зрелище! И почему бы не выделить им и другим поклонникам танцевального искусства специальный уголок для мастер-классов на открытом воздухе, как это принято во всех мировых центрах культуры?

Фото: nevsedoma.com

Хорошо бы организовать небольшую уютную площадку для выступлений духовых оркестров, классических музыкантов и певцов. Представляете, как изысканно-ностальгически будет звучать эта музыка над тихой вечерней Волгой?

В общем, хочется красоты, покоя, умиротворенности и всего прочего, чего жаждет душа уставшего горожанина, отдыхающего на родной Набережной.

Если у вас есть оригинальные идеи, присоединяйтесь - даже если вы не художник или архитектор. Творческий подход просто необходим для изменения облика как Набережной, так и всего Волгограда. Только так могут исполниться самые смелые мечты о цветущем городе-саде!